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Sesal aclara que medicamentos vencidos no son usados en pacientes

La Secretaría de Salud aclaró que medicamentos vencidos y otros bienes identificados para descarte no pueden ser utilizados ni distribuidos a pacientes en los centros asistenciales

  • Actualizado: 05 de octubre de 2026 a las 18:28 -
  • Bladimir Ocon
Sesal aclara que medicamentos vencidos no son usados en pacientes

La Secretaría de Salud explicó que los bienes identificados para descarte deben cumplir un proceso administrativo antes de su disposición final.

La Secretaría de Salud (Sesal) reafirmó este lunes que ningún medicamento, insumo o producto vencido que no cumpla con las condiciones establecidas puede ser utilizado o distribuido a los pacientes, luego de los reportes sobre medicamentos y equipo médico expuestos en una bodega en el sector de El Lolo de Tegucigalpa.

La institución aclaró que los equipos médicos, materiales y otros bienes observados en instalaciones de la Sesal corresponden a productos identificados para descarte y que no están destinados para su utilización en pacientes ni forman parte de los insumos disponibles para los establecimientos de salud.

Sobre el equipo y la maquinaria, las autoridades explicaron que forman parte de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para un proyecto cuya entrega se realiza de manera escalonada a las diferentes regiones de salud.

Según la Sesal, parte de estos bienes será utilizada para reforzar el bloque materno-infantil en Santa Rosa de Copán, así como otros establecimientos de salud. La institución negó que los equipos estén siendo embodegados o almacenados de forma permanente.

Las autoridades detallaron que el espacio señalado corresponde temporalmente a bienes que cumplieron su vida útil, presentan desperfectos, deterioro o ya no están aptos para ser utilizados. Estos deben someterse al procedimiento institucional para determinar su baja y disposición final.

La Sesal indicó que, al tratarse de bienes públicos adquiridos con recursos del Estado o recibidos mediante donación, su retiro, destrucción o disposición final debe cumplir con procedimientos administrativos, legales y de control. Por ello, su permanencia temporal en un área institucional no significa que estén disponibles para los servicios de salud.

En cuanto a los medicamentos e insumos, la institución explicó que tienen una vida útil determinada y que su utilización depende de factores como las necesidades de los establecimientos, el consumo, la rotación y las condiciones de almacenamiento. Cuando alcanzan su vencimiento o dejan de cumplir las condiciones requeridas, deben ser retirados y sometidos al proceso de registro, baja y disposición final.

La Sesal también aclaró que las cajas mostradas en las imágenes difundidas corresponden a empaques vacíos utilizados para transportar vacunas contra el covid-19. Durante la pandemia, Honduras recibió un embarque de vacunas de Pfizer acompañado del diluyente; posteriormente, el fabricante modificó la presentación e incorporó el diluyente, por lo que quedó un remanente que ya no podía utilizarse con las nuevas vacunas y posteriormente venció.

La institución señaló que ese remanente no está destinado a pacientes ni a establecimientos de salud y que realiza las gestiones para su disposición final, incluida la coordinación con una empresa cementera en San Pedro Sula y las instancias competentes en vigilancia, regulación sanitaria y cumplimiento del marco normativo. La Sesal reiteró su compromiso con la transparencia y el manejo responsable de los bienes públicos.

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Bladimir Ocon
Bladimir Ocon
Periodista

Licenciado en Comunicación Social. Trabaja en periodismo web desde 2010 en el equipo de Diario LA PRENSA.

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