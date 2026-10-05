Sesal aclara que medicamentos vencidos no son usados en pacientes

Sobre el equipo y la maquinaria , las autoridades explicaron que forman parte de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para un proyecto cuya entrega se realiza de manera escalonada a las diferentes regiones de salud.

La institución aclaró que los equipos médicos, materiales y otros bienes observados en instalaciones de la Sesal corresponden a productos identificados para descarte y que no están destinados para su utilización en pacientes ni forman parte de los insumos disponibles para los establecimientos de salud.

La Secretaría de Salud (Sesal) reafirmó este lunes que ningún medicamento, insumo o producto vencido que no cumpla con las condiciones establecidas puede ser utilizado o distribuido a los pacientes, luego de los reportes sobre medicamentos y equipo médico expuestos en una bodega en el sector de El Lolo de Tegucigalpa.

Según la Sesal, parte de estos bienes será utilizada para reforzar el bloque materno-infantil en Santa Rosa de Copán, así como otros establecimientos de salud. La institución negó que los equipos estén siendo embodegados o almacenados de forma permanente.

Las autoridades detallaron que el espacio señalado corresponde temporalmente a bienes que cumplieron su vida útil, presentan desperfectos, deterioro o ya no están aptos para ser utilizados. Estos deben someterse al procedimiento institucional para determinar su baja y disposición final.

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La Sesal indicó que, al tratarse de bienes públicos adquiridos con recursos del Estado o recibidos mediante donación, su retiro, destrucción o disposición final debe cumplir con procedimientos administrativos, legales y de control. Por ello, su permanencia temporal en un área institucional no significa que estén disponibles para los servicios de salud.

En cuanto a los medicamentos e insumos, la institución explicó que tienen una vida útil determinada y que su utilización depende de factores como las necesidades de los establecimientos, el consumo, la rotación y las condiciones de almacenamiento. Cuando alcanzan su vencimiento o dejan de cumplir las condiciones requeridas, deben ser retirados y sometidos al proceso de registro, baja y disposición final.

La Sesal también aclaró que las cajas mostradas en las imágenes difundidas corresponden a empaques vacíos utilizados para transportar vacunas contra el covid-19. Durante la pandemia, Honduras recibió un embarque de vacunas de Pfizer acompañado del diluyente; posteriormente, el fabricante modificó la presentación e incorporó el diluyente, por lo que quedó un remanente que ya no podía utilizarse con las nuevas vacunas y posteriormente venció.

La institución señaló que ese remanente no está destinado a pacientes ni a establecimientos de salud y que realiza las gestiones para su disposición final, incluida la coordinación con una empresa cementera en San Pedro Sula y las instancias competentes en vigilancia, regulación sanitaria y cumplimiento del marco normativo. La Sesal reiteró su compromiso con la transparencia y el manejo responsable de los bienes públicos.