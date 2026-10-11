Dengue en Honduras: cinco muertes y 10,598 casos en 2026

Tegucigalpa, Honduras. Honduras contabiliza 10,598 casos de dengue y cinco muertes durante 2026, de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Salud (Sesal) hasta la semana epidemiológica 40. Ante este panorama, las autoridades sanitarias insisten en la prevención y en la importancia de acudir a un centro médico ante la aparición de síntomas. Homer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Sesal, informó que 7,700 de los casos corresponden a personas que no presentan signos de alarma, mientras que otros 2,698 pacientes han desarrollado señales que requieren especial atención médica.

Del total de contagios reportados, 214 han sido clasificados como dengue grave, una condición que puede provocar complicaciones de salud y poner en riesgo la vida de los pacientes. La enfermedad es transmitida principalmente por el mosquito Aedes aegypti, cuya reproducción puede reducirse mediante la eliminación de criaderos y otras medidas preventivas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Mejía lamentó que cuatro de los cinco fallecimientos registrados durante el año pudieron haberse evitado, de acuerdo con las evaluaciones realizadas, mediante una atención médica oportuna.

Olancho lidera la incidencia de dengue

En la distribución territorial de los contagios, Olancho encabeza la incidencia de dengue, con reportes importantes en Catacamas y sus alrededores.

A este departamento le siguen Islas de la Bahía, Choluteca, Colón y Gracias a Dios, mientras que el Distrito Central ocupa la sexta posición en la tasa de incidencia, según los datos proporcionados por las autoridades sanitarias. No obstante, al considerar el número absoluto de casos, la capital hondureña continúa entre las zonas más afectadas por la enfermedad, explicó Mejía.