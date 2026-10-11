Revelan cómo sigue Carlos Zelaya en México tras diagnóstico de cáncer

Tegucigalpa, Honduras. Familiares del exdiputado Carlos Zelaya, hermano del expresidente hondureño Manuel Zelaya, dieron a conocer cómo se encuentra el exdiputado mientras continúa su tratamiento contra el cáncer en México. En el primer trimestre de este año se hizo público que Carlos Zelaya, conocido como “Carlón”, viajaba a México para recibir atención médica tras ser diagnosticado con cáncer de pulmón en etapa 4 metastásico.

El también exsecretario del Congreso Nacional recibe tratamiento en el Instituto Nacional de Cancerología, ubicado en la Ciudad de México, donde se ha sometido a quimioterapias y monoterapias, según la información proporcionada.

¿Cómo se encuentra Carlos Zelaya?

Recientemente, su sobrino Héctor Zelaya, exsecretario privado en la administración de Xiomara Castro (2002-2026), se refirió al estado de salud del exdiputado y señaló que continúa con su tratamiento médico. “Ahí está él con su tratamiento, siguiendo adelante y claro, hay que decir que la vida política, los políticos deterioran sus estados de salud por estar entregados ante una lucha popular...”, expresó Héctor Zelaya. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Agregó que el exfuncionario necesita concentrarse en su recuperación para continuar con sus actividades. “Ahora le toca poner un poco de orden en su salud para poder seguir dando la lucha al lado del pueblo hondureño”, manifestó. Aunque las declaraciones confirman que Carlos Zelaya continúa recibiendo atención médica, no precisan si ha experimentado una mejoría clínica ni ofrecen detalles sobre los resultados de su tratamiento.

¿Qué tipo de cáncer tiene Carlos Zelaya?

De acuerdo con la información proporcionada, Carlos Zelaya fue diagnosticado con cáncer de pulmón en etapa 4 metastásico, una fase avanzada de la enfermedad en la que las células cancerosas se han extendido a otras partes del cuerpo. La información también señala que la enfermedad afectó los ganglios linfáticos y que el exdiputado ha presentado dificultades para hablar. Sin embargo, no se dispone de una declaración médica pública que detalle su condición actual ni la causa específica de ese síntoma.

El tratamiento que recibe en México forma parte de la atención médica que ha buscado para enfrentar la enfermedad. El consumo de tabaco es uno de los principales factores de riesgo del cáncer de pulmón. Según la información proporcionada, Zelaya fue fumador durante muchos años; sin embargo, ese antecedente, por sí solo, no permite establecer la causa específica de su enfermedad.

Encuentro con Manuel Zelaya