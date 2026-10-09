“Tenemos que ser educadores de la paz”, exhorta monseñor Jenry Ruiz ante la violencia en Honduras

El obispo de la diócesis de Trujillo, Colón, monseñor Jenry Orlando Ruiz Mora, hizo un llamado a los hondureños a convertirse en educadores de la paz desde las familias, las escuelas y las comunidades, como respuesta a la violencia que afecta al país. El religioso brindó estas declaraciones en una entrevista con Vatican News, luego de participar en el encuentro del papa León XIV con los nueve obispos de la Conferencia Episcopal de Honduras (CEH), celebrado este viernes en el Palacio Apostólico del Vaticano. “El papa León XIV, nos ha pedido ser educadores para la paz, desde las familias, desde las escuelas, desde los barrios, desde cada aldea”, expresó Ruiz, al destacar que esta tarea debe involucrar a todos los ciudadanos.

Otro de los puntos abordados por el pontífice fue la importancia de fortalecer la educación en valores inspirados en el Evangelio, tanto en los centros educativos católicos como en las instituciones públicas y las universidades. Ruiz señaló que Honduras necesita redoblar esfuerzos en este ámbito para contribuir a la formación integral de las nuevas generaciones. Asimismo, el obispo destacó que el papa hizo énfasis en el respeto a la dignidad de cada persona, la justicia y la protección del bien común. Según Ruiz, estos principios deben orientar las acciones de la Iglesia y de la sociedad hondureña frente a los desafíos del país. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Durante la entrevista, Ruiz también recordó que el pontífice pidió mantener viva la misión evangelizadora de la Iglesia, que no debe limitarse a la realización de actividades, sino propiciar un encuentro personal con Jesucristo.