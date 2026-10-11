Cardenal Óscar Rodríguez pide a Honduras orar por la salud del papa León XIV

Tegucigalpa, Honduras. El cardenal de Honduras, Óscar Andrés Rodríguez, pidió este domingo intensificar las oraciones por la salud del papa León XIV tras el anuncio de que será sometido a una cirugía antes de iniciar una visita a Uruguay, Argentina y Perú en noviembre.

Durante una homilía en la Basílica Menor de Suyapa, en Tegucigalpa, Rodríguez expresó su deseo de que el pontífice supere satisfactoriamente la operación a la que será sometido.

"En todos estos días intensifiquemos nuestra oración por la salud de nuestro papa León XIV, que pueda salir muy bien de esa operación y que siga adelante guiando nuestra madre Iglesia", subrayó Rodríguez.