  1. Inicio
  2. · Honduras

Cardenal Óscar Rodríguez pide a Honduras orar por la salud del papa León XIV

El cardenal Óscar Andrés Rodríguez pidió orar por la salud del papa León XIV, quien anunció que será sometido a una cirugía por un nódulo pulmonar

  • Actualizado: 11 de octubre de 2026 a las 13:52 -
  • Agencia EFE
Cardenal Óscar Rodríguez pide a Honduras orar por la salud del papa León XIV

El cardenal de Honduras, Óscar Andrés Rodríguez.

 Foto: archivo

Tegucigalpa, Honduras. El cardenal de Honduras, Óscar Andrés Rodríguez, pidió este domingo intensificar las oraciones por la salud del papa León XIV tras el anuncio de que será sometido a una cirugía antes de iniciar una visita a Uruguay, Argentina y Perú en noviembre.

Durante una homilía en la Basílica Menor de Suyapa, en Tegucigalpa, Rodríguez expresó su deseo de que el pontífice supere satisfactoriamente la operación a la que será sometido.

"En todos estos días intensifiquemos nuestra oración por la salud de nuestro papa León XIV, que pueda salir muy bien de esa operación y que siga adelante guiando nuestra madre Iglesia", subrayó Rodríguez.

El papa León XIV se operará de un nódulo en el pulmón

Durante el tradicional rezo del Ángelus, el papa León XIV anunció que será intervenido quirúrgicamente en los próximos días debido a un nódulo pulmonar descubierto en una revisión médica.

Dan cristiana sepultura a monseñor Teodoro Gómez en la Catedral de Choluteca

"Recientemente, durante algunos controles, los médicos me han encontrado un nódulo circunscrito en el pulmón. Ha sido detectado en una fase muy inicial y está bien localizado", declaró, siempre con tono sereno.

El primer papa estadounidense de la historia, y con nacionalidad peruana por sus muchos años de misionero y obispo en el país andino, fue elegido en cónclave en mayo de 2025 para suceder a Francisco y acaba de cumplir 71 años, el pasado 14 de septiembre.

Cardenal Rodríguez lamenta las muertes de jóvenes y su vínculo con el crimen organizado

Por el momento se sabe que esta primera operación como pontífice tendrá lugar en los próximos días de esta semana y que conllevará una hospitalización postoperatoria de cerca de una semana.

La operación del pontífice, que implicará necesariamente suspender su agenda vaticana durante algunos días mientras se recupera, se produce a menos de un mes del viaje que tiene previsto realizar a Uruguay, Argentina y a Perú del 6 al 17 de noviembre.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias