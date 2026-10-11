Revelan lo que dijo el VAR antes de insólita expulsión de Vinicius y el acta arbitral

El juego entre el Real Madrid y Villarreal dejó una insólita escena. Vinicius, con pocos minutos en cancha, marcó y posteriormente terminó expulsado.
Para este duelo, Mourinho sorprendió con cambios y el brasileño arrancó desde la banca: su lugar lo tomó Diomande.
Para la segunda parte, Mourinho lo hizo ingresar y poco después anotó su gol tras una enorme jugada por parte de Bellingham desde la banda.
Todo era festejos para el brasileño, pero pronto vería que su gol no iba a marcar y en la misma escena sería expulsado.
El árbitro fue llamado por el VAR para revisar una acción previa al gol, misma en donde intervino el jugador brasileño.
En la jugada se pudo ver como Vinicius tiró del cabello a Saliba, esto cuando Bellingham arrancaba con el balón por la banda.
Vinicius y sus compañeros no podían creer su insólita expulsión ante Villarreal. Minutos después revelaron los audios del VAR y lo que dijeron sobre la acción.
El audio del VAR de la expulsión en el minuto 73 del delantero del Real Madrid refleja que el colegiado de VAR, Alejandro Muñiz Ruiz, llamó al árbitro de campo, Isidro Díaz de Mera, para valorar "una potencial conducta violencia" del atacante en la jugada del 2-0 porque "tira del pelo al jugador del Villarreal" Nathan Saliba.
"Isidro, te recomiendo una revisión para que valores una potencial conducta violenta en la consecución del gol", avisa Alejandro Muñiz a Isidro Díaz de Mera, según los sonidos publicados por la Real Federación Española de Fútbol en sus canales oficiales.
"Álex, que hable Puli (Juan Luis Pulido Santana, árbitro asistente del VAR), porque a ti se te entrecorta mucho", le dice el árbitro desde el campo.
"Perfecto, ya lo he visto", responde Isidro Díaz tras verlo en el monitor.
"Esta jugada pertenece a la misma fase de consecución del gol", transmite Pulido Santana a Díaz de Mera, que concluye: "Perfecto, Álex, Puli, para mí voy a reanudar con falta y roja para el 7 del equipo local ¿Vale?".
Vinicius terminó viendo la roja y se mostró enfurecido tras ser expulsado. Hasta tuvo que ser retirado por sus compañeros; posteriormente se compartió el acta arbitral.
El acta del árbitro Isidro Díaz de Mera del partido recogió las protestas "a voz en grito" del delantero Vinícius Júnior hacia el colegiado, al que se dirigió con "actitud agresiva, teniendo que ser sujetado por compañeros de equipo, sin poder apreciar ninguna expresión concreta", tras recibir la tarjeta roja en el minuto 73 de partido.
El escrito explica que Vinícius fue expulsado "por tirar del pelo a un adversario, con el balón en juego, sin estar el balón en disputa entre ellos".
Y luego relata los hechos posteriores: "Estando el juego detenido, Vinicius, después de haber sido expulsado y encontrándose aún en el terreno de juego, siguió protestando mi decisión, a voz en grito, dirigiéndose a la zona donde me encontraba con actitud agresiva, teniendo que ser sujetado por compañeros de su equipo, sin poder apreciar ninguna expresión concreta".
Luego del partido, Vinicius se pronunció en redes sociales y compartió: "La alegría sigue... Perdón a mi equipo y la afición".