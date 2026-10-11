Vinicius sufre otro golpe en su vida: Virginia pone fin a la relación y explican el motivo

"Mientras estuvimos juntos, me dediqué mucho, como me dedico a todo lo que me propongo vivir en mi vida. Después de todo, siempre he trabajado duro, siempre he estado muy concentrado en mis sueños y mis responsabilidades. A lo largo de mi vida, he aprendido a nunca negociar lo que no es negociable para mí. Así que, cuando algo ya no tiene sentido para mí, prefiero tener la madurez para terminarlo con cariño en lugar de quedarme solo para quedarme", explicó en mayo la influencer para confirmar que la relación había terminado en aquel momento.