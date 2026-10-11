Vinicius sufre otro golpe en su vida: Virginia pone fin a la relación y explican el motivo

Vinicius vive días convulsos en su carrera deportiva y ahora en su vida personal tras confirmarse el fin de su relación con su novia Virginia Fonseca. La propia influencer ha revelado lo que ha pasado.
El crack brasileño sufrió una insólita expulsión el sábado en el triunfo del Real Madrid (0-1) contra el Villarreal en el estadio Santiago Bernabéu y esa tarjeta roja le puede traer duras consecuencias.
La expulsión de Vinicius puede provocar que el brasileño se pierde el Clásico contra el Barcelona su recibe un castigo de dos partidos, lo cual es la sanción que le puede caer por la roja y su reacción.
Ahora Vinicius recibe otro duro golpe tras la expulsión luego de que en las últimas horas se confirmara su ruptura con la presentadora de televisión, empresaria e influencer Virginia Fonseca.
Tras muchos rumores surgidos en redes sociales en los últimos días, se ha confirmado la noticia: Vinicius Jr y Virginia Fonseca ya no están juntos.
El gabinete de prensa de la influencer así se lo habría hecho saber a varios medios brasileños como Globo o Folha de Sao Paulo mediante un comunicado.
Portavoces de Virginia informaron a medios locales que "no hubo pelea ni conflicto" y que simplemente decidieron no seguir juntos.
"Virginia Fonseca y Vini Jr. ya no están juntos. No hubo conflicto ni pelea, solo el entendimiento de que ya no desean continuar como pareja", explicaron a la prensa.
Los representantes del jugador del Real Madrid también habrían confirmado la ruptura, pero no quisieron dar detalles para mantener la privacidad de su cliente.
Virginia Fonseca se fue de España y viajó el sábado a Miami, Estados Unidos, junto con sus hijos. Ni ella ni el futbolista se han pronunciado públicamente sobre el asunto.
Las especulaciones sobre una crisis entre las dos partes se han intensificado en los últimos días, tras informes sobre una discusión acalorada entre ellos en la capital española, Madrid, que fue seguida por el viaje de Virginia a la ciudad estadounidense de Miami.
El equipo de la influencer brasileña aclaró que el viaje estaba planeado con anticipación para permitir que sus hijas se encontraran con su padre, el cantante brasileño Zé Felipe, que está pasando tiempo en Estados Unidos.
Sin embargo, el sábado Virginia publicó en redes sociales un texto motivacional en el que expresaba su intención de "apartarse" de lo que le hacía "daño", así como de las "energías negativas" y la "falta de reciprocidad".
La relación entre ambos comenzó en octubre de 2025 y no es la primera vez que acaba, tuvieron un primer parón en mayo, poco antes del Mundial de fútbol.
Hace solo cinco meses, Virginia Fonseca publicó un comunicado en redes sociales confirmando la ruptura, si bien volvieron a estar juntos solo dos meses después.
"Mientras estuvimos juntos, me dediqué mucho, como me dedico a todo lo que me propongo vivir en mi vida. Después de todo, siempre he trabajado duro, siempre he estado muy concentrado en mis sueños y mis responsabilidades. A lo largo de mi vida, he aprendido a nunca negociar lo que no es negociable para mí. Así que, cuando algo ya no tiene sentido para mí, prefiero tener la madurez para terminarlo con cariño en lugar de quedarme solo para quedarme", explicó en mayo la influencer para confirmar que la relación había terminado en aquel momento.
Después del Mundial, se les vio pasando las vacaciones juntos en un yate en el Mediterráneo, una confirmación de que habían retomado el noviazgo, y hace poco más de un mes intercambiaron anillos de compromiso.
Ambos recuperaron el vínculo en julio y aparecieron juntos públicamente en varias ocasiones. Sin embargo, desde hace semanas la prensa hablaba de una crisis entre la pareja, rumores que se habían intensificado a lo largo de este fin de semana.
La relación siempre ha estado envuelta en la polémica. En la primera crisis que vivieron este año surgieron rumores de algunos actos de Vinicius que no habrían gustado a la que por aquel entonces era su pareja, mientras que se ha cuestionado mucho el papel de Virginia y su influencia en el rendimiento del jugador del Madrid sobre el césped.
La relación había convertido a ambos en una de las parejas con mayor seguimiento mediático entre España y Brasil. Virginia Fonseca es una de las grandes figuras de las redes sociales de su país y su vínculo con la estrella madridista había multiplicado el interés por cada aparición, viaje o publicación de los dos.