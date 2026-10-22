Cortés figura entre las zonas con más casos de dengue en Honduras

San Pedro Sula, Cortés. El departamento de Cortés, particularmente San Pedro Sula, se mantiene entre las zonas de Honduras con mayor reporte de casos de dengue, según la actualización epidemiológica de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que instó a los países de las Américas a reforzar la vigilancia y las medidas de prevención ante el comportamiento de la enfermedad. De acuerdo con el organismo, Honduras registró un incremento progresivo de casos durante 2026, con un número importante de notificaciones entre las semanas epidemiológicas 24 y 37.

En el país se identificó la circulación de dos serotipos del virus del dengue (DENV-1 y DENV-3), con predominio del DENV-3, que representa el 99%, según los datos de la OPS. La actualización epidemiológica indica que, entre las semanas 30 y 37, la notificación se mantuvo por encima de los 400 casos semanales. El Distrito Central y Cortés, específicamente San Pedro Sula, continúan entre las regiones sanitarias con mayor reporte de la enfermedad. A nivel nacional, los datos de la Secretaría de Salud mostraron un incremento superior al 7% en el diagnóstico de casos sospechosos durante la última semana reportada. En ese período se contabilizaron 840 nuevos casos sospechosos, con lo que Honduras acumuló 11,589 casos en lo que va del año. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En el ámbito regional, la OPS informó que, durante 2026 y hasta la semana epidemiológica 37, se notificaron 1,692,937 casos sospechosos de dengue en las Américas.

Condiciones climáticas y vigilancia

En su actualización epidemiológica, publicada el 20 de octubre, la OPS advirtió que las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño podrían favorecer la transmisión del dengue durante los próximos meses, dependiendo de las características de cada territorio.

Ante este escenario, recomendó a los Estados miembros fortalecer la capacidad de diagnóstico y garantizar la atención oportuna de los pacientes. También advirtió que los brotes simultáneos de sarampión en varios países podrían incrementar la demanda de los servicios de salud.

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