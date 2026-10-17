Independiente vs UPNFM, EN VIVO, Liga Nacional de Honduras

Comayagua, Honduras.

La jornada sabatina de la décima fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras llegará a su final en la ciudad de Comayagua, donde el Independiente recibirá a los Lobos de la UPNFM en un atractivo compromiso que promete emociones y en el que ambos equipos buscarán sumar tres puntos importantes para escalar posiciones en la tabla.

El estadio Carlos Miranda será el escenario de este enfrentamiento entre dos clubes que han tenido un rendimiento irregular a lo largo del campeonato. Por ello, el encuentro representa una oportunidad para ambos de recuperar sensaciones, mejorar sus números y acercarse a los puestos que les permitan pelear por sus objetivos en el certamen.

El Independiente, dirigido por el entrenador español Juanfran García, llega a este compromiso ubicado en la séptima posición de la clasificación con 10 puntos. El equipo intentará aprovechar su condición de local y el respaldo de su afición para reencontrarse con la victoria y dar un paso importante en sus aspiraciones dentro del torneo.

Los de Juanfran saben que sumar en casa será fundamental para no perder terreno frente a sus rivales directos. Por esa razón, buscarán imponer condiciones desde el inicio y aprovechar las oportunidades que se les presenten para quedarse con un resultado positivo.

Por su parte, los Lobos de la UPNFM, bajo la dirección técnica de Salomón Nazar, ocupan el noveno lugar de la tabla con nueve unidades, apenas un punto menos que su rival de turno. Los universitarios también llegan con la necesidad de sumar y ven en esta visita a Comayagua una oportunidad para superar al Independiente en la clasificación.

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El duelo promete ser disputado, ya que ambos equipos tienen objetivos similares y saben que una victoria podría representar un impulso importante para lo que resta del Apertura 2026. La diferencia mínima en puntos añade un ingrediente especial al enfrentamiento, en el que ninguno querrá ceder terreno.