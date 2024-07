Daniel Carter Bodden sorprende al confesar su ídolo y promesa de Jeaustin Campos

”El profe (Jeaustin) me ha dado la confianza y me dijo que contara con él y me iba a ayudar bastante, a lo que dije yo: “este profe me quiere sacar de aquí, así que me voy a poner serio para salir al extranjero”, añadió.

Carter es un jugador muy bueno en el área para cazar goles, pero cuando le toca hablar ante los micrófonos siempre deja frases que llaman la atención, y en esta ocasión, no fue la excepción.

Al ser preguntado si su festejo a lo Carlos Pavón se debe porque ‘La Sombra’ es su máximo referente, el joven delantero sorprendió al rever que su ídolo es un jugador del Olimpia.

“Pavón no es mi ídolo, solo me gusta verlo, me gusta ver más ver a Benguché, pero admiro a Pavón porque estuvo en el club y es un ejemplo a seguir”, dijo.

Y añadió: “siempre en la selección le pido consejos a Benguché”.

Carter Bodden terminó su comparecencia a los medios declarando que es una persona fuerte mentalmente y que no le afectó la presión que vivió en sus primeros meses como titular en el club en lugar de delanteros como Ramiro Rocca.

”Las críticas a mí me gustan, eso me hace más fuerte. Al principio sí me afectaban, pero después no y eso me ayudó bastante”, cerró.