Tiktoker Rambito hace historia con gol en el fútbol de Honduras

Puerto Cortés, Honduras.

El fútbol hondureño dejó una de esas imágenes que rápidamente se roban las miradas en las redes sociales. Dixon Alvarado, conocido popularmente como “Rambito”, el tiktoker de baja estatura, se convirtió en protagonista de la penúltima jornada del torneo Apertura de la Liga de Ascenso al marcar uno de los goles del triunfo del Brasilia frente al Juventud Yoreña.

El popular creador de contenido ingresó al terreno de juego y no tardó en demostrar que también quería dejar su huella con el balón. En medio de un partido cargado de emociones, Rambito aprovechó su oportunidad para sumarse a la fiesta goleadora del conjunto brasileño, que consiguió una anotación que desató la alegría de sus compañeros y aficionados.