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Tiktoker Rambito hace historia con gol en el fútbol de Honduras

El creador de contenido se robó las miradas en la Liga de Ascenso de Honduras al marcar con el Brasilia.

  • Actualizado: 17 de octubre de 2026 a las 20:26 -
  • Mario Figueroa
Puerto Cortés, Honduras.

El fútbol hondureño dejó una de esas imágenes que rápidamente se roban las miradas en las redes sociales. Dixon Alvarado, conocido popularmente como “Rambito”, el tiktoker de baja estatura, se convirtió en protagonista de la penúltima jornada del torneo Apertura de la Liga de Ascenso al marcar uno de los goles del triunfo del Brasilia frente al Juventud Yoreña.

El popular creador de contenido ingresó al terreno de juego y no tardó en demostrar que también quería dejar su huella con el balón. En medio de un partido cargado de emociones, Rambito aprovechó su oportunidad para sumarse a la fiesta goleadora del conjunto brasileño, que consiguió una anotación que desató la alegría de sus compañeros y aficionados.

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La jugada del quinto tanto llegó después de un gran contragolpe del Brasilia. La acción terminó con Dixon Alvarado enviando el balón al fondo de la red para establecer el quinto gol de su equipo y sentenciar el marcador ante el Juventud Yoreña, en un momento que parecía sacado de una historia de película.

La celebración fue especial: apenas el balón cruzó la línea de gol, sus compañeros corrieron a abrazarlo para festejar con él la anotación. Rambito recibió el cariño del grupo en una escena que reflejó la emoción por su participación y que rápidamente llamó la atención de quienes siguen las incidencias del fútbol de ascenso hondureño.

Así, Dixon Alvarado, conocido como Rambito 0.5 o Rambito del Paraíso en las redes sociales, vivió un momento inolvidable con el Brasilia.

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