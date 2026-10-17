Desgarradora confesión sobre muerte de Walter “Pery” Martínez: "Yo escuchaba el relajo"

Un excompañero y gran amigo de Walter “Pery” Martínez reveló una desgarradora confesión sobre la muerte del recordado exfutbolista hondureño.
Walter Martínez fue uno de los futbolistas hondureños que dejó su nombre en la memoria de los aficionados por su trayectoria deportiva y su paso por la Selección Nacional de Honduras.
Su fallecimiento representó una pérdida para el balompié catracho, pero también para sus compañeros, amigos y familiares, quienes conservaron recuerdos de su vida más allá de los estadios.
Nació el 28 de marzo de 1982 en Tegucigalpa, dejó una marca imborrable tanto en el fútbol local como internacional. Lamentablemente, falleció a los 37 años de edad el 11 de agosto de 2019 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.
Años después de su partida, un desgarrador testimonio de Ronald “Cuervo” Maradiaga, uno de sus antiguos compañeros y grandes amigos, volvió a poner sobre la mesa los momentos difíciles que atravesaba el exdelantero antes de fallecer.
Maradiaga relató cómo fue aquella última conversación con Pery, una llamada telefónica que recibió mientras se encontraba en un taxi y que quedó grabada para siempre en su memoria.
Según testimonio de Ronald Maradiaga, el exfutbolista Walter Martínez se comunicó con él en medio del llanto y le preguntó cómo se encontraba, sin que en ese momento pudiera imaginar que aquella charla se convertiría en uno de los recuerdos más dolorosos de su vida.
“Ese día que Pery Martínez murió, él me llamó. Yo iba en un taxi cuando me habló llorando, me preguntó cómo estaba”, recordó Maradiaga en charla con Jerry Palacios al rememorar aquel episodio que marcó su vida.
Lo que parecía ser una conversación entre dos amigos terminó convirtiéndose en un momento de profunda preocupación. Maradiaga explicó que, durante la llamada, percibió que algo no estaba bien con su amigo y que decidió permanecer a su lado, escuchándolo y tratando de acompañarlo en medio de la situación que estaba atravesando.
“Yo lo tuve que atender y percibí que no estaba bien. Me recuerdo perfectamente que platiqué con Pery por espacio de una hora. Él me dijo que estaba cayendo en depresión”, confesó el exjugador hondureño Ronald Maradiaga.
Las palabras de Pery encendieron las alarmas de su amigo, quien comprendió que detrás de aquella llamada había una situación emocional complicada.
Durante aproximadamente una hora, ambos conversaron por teléfono. Maradiaga lo escuchó, le prestó atención y trató de mantenerlo entretenido, con la esperanza de que la conversación pudiera ayudarlo a sentirse mejor.
“Yo escuchaba el relajo y estuve platicando con él”, añadió al recordar los detalles de aquella charla, en la que intentó acompañar al exdelantero mientras este le expresaba cómo se sentía.
Sin embargo, pese a los esfuerzos por mantener el contacto y brindarle compañía, Maradiaga nunca imaginó que poco tiempo después recibiría la noticia que cambiaría para siempre el recuerdo de aquella conversación. La preocupación que había sentido durante la llamada se transformaría en tristeza al enterarse del fallecimiento de su amigo.
“Yo terminé de platicar con Pery como hora y media; al rato, al día siguiente, la noticia de que había muerto”, relató con dolor.
El golpe fue todavía más difícil de asimilar cuando, según contó Maradiaga, conoció la información de que la muerte de Walter Martínez estaba relacionada con una presunta sobredosis. El excompañero del futbolista recordó que había intentado acompañarlo durante aquella llamada, sin saber que sería uno de los últimos contactos que tendría con él.
“La noticia que había muerto de una sobredosis, yo lo estuve entreteniendo para que se pudiera mejorar”, expresó Maradiaga al compartir uno de los episodios más dolorosos que vivió en torno a la partida del exinternacional hondureño.
Maradiaga estuvo dispuesto a escuchar a su amigo, conversar con él y permanecer al teléfono, sin imaginar que aquella charla terminaría adquiriendo un significado tan doloroso después de conocer su fallecimiento.
Para Ronald “Cuervo” Maradiaga, la historia de Pery no se resume únicamente en su carrera como futbolista. También está marcada por la amistad que compartieron y por aquella última llamada, en la que tuvo la oportunidad de escucharlo cuando atravesaba un momento emocional difícil.
A lo largo de su carrera, el delantero se ganó el cariño de miles de catrachos que disfrutaron de sus actuaciones y siguieron de cerca su trayectoria tanto en los clubes donde militó como con la Selección Nacional de Honduras
Su inesperada partida causó profunda tristeza en el deporte hondureño y dejó un vacío entre quienes admiraban su talento y quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo personalmente.
Años después de su muerte, Walter “Pery” Martínez continúa presente en el corazón de muchos aficionados, demostrando que el cariño de la gente puede trascender el tiempo y que algunos futbolistas nunca desaparecen del todo, porque su recuerdo permanece vivo en la historia del fútbol hondureño.