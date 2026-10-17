Choloma logra triunfazo y hunde al Juticalpa en la Liga Nacional

Juticalpa, Honduras.

Los maquileros comenzaron con intensidad y avisaron desde temprano. Lautaro Ferreira sacó un potente remate que obligó al guardameta Facussé a realizar una espectacular intervención para evitar la caída de su portería. Choloma mostraba sus intenciones, pero los locales también buscaban hacer daño.

El CD Choloma consiguió una victoria que vale oro en sus aspiraciones por salir de los últimos puestos del torneo Apertura. El equipo dirigido por Héctor Vargas derrotó 2-1 al Juticalpa FC en territorio olanchano, en un duelo directo que le permitió sumar tres puntos fundamentales y alcanzar las ocho unidades en la clasificación.

Juticalpa tuvo una oportunidad clara para abrir el marcador cuando Cristian Altamirano apareció de cabeza, aunque se encontró con una enorme respuesta de Mariano Pineda. El guardameta de Choloma se lució con una tapada que mantuvo a su equipo en la pelea durante un momento complicado del encuentro.

Sin embargo, los canecheros encontraron la ventaja mediante una pelota parada. Tras un tiro libre, el defensor colombiano Jhoan Quejada se elevó dentro del área y conectó un potente cabezazo que dejó sin opciones al guardameta visitante para establecer el 1-0.

En el complemento, Héctor Vargas movió sus piezas desde el banquillo y encontró respuestas para cambiar la historia. Olvin Zamora ingresó y respondió con una gran anotación que impulsó la reacción del conjunto maquilero, que aprovechó su mejor momento para darle vuelta al resultado y encaminarse hacia una victoria vital.

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Juticalpa no bajó los brazos y encontró el descuento mediante el mexicano Yair Delgadillo, quien devolvió la esperanza a los locales en la recta final. No obstante, el tiempo se convirtió en el principal enemigo de los canecheros, que no consiguieron evitar la derrota ante un Choloma decidido a llevarse los tres puntos.