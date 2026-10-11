Vargas responde sobre polémico gol del Motagua y apunta al proceso de la Selección

Tegucigalpa, Honduras.

Vargas también reconoció que al Choloma le faltó manejar mejor algunos pasajes del compromiso, especialmente después de ponerse en ventaja. Además, puso en duda la validez del tanto del empate anotado por Jonathan Moya, al considerar que pudo existir una posición adelantada en la jugada que cambió el rumbo del encuentro.

El técnico sudamericano resaltó que su equipo continúa en proceso de crecimiento y valoró la manera en que compitieron ante un rival con futbolistas de experiencia y seleccionados nacionales. "El equipo está en formación, con varios muchachos que estamos haciendo ver varias facetas del juego. Jugamos ante el campeón, jugadores de Selección y aún así la imagen de ellos no fue la mejor, eso marca que no estamos en mal camino. Tratamos de consolidar el juego, Choloma siempre ha sido protagonista, me voy contento con mis jugadores, hicieron lo que pedí, demostramos que podemos competir. Nos vamos con el sabor agridulce de no llevarnos nada", señaló.

Héctor Vargas se marchó con sensaciones positivas pese a la derrota 2-1 del Choloma frente a Motagua , en un encuentro donde consideró que sus dirigidos estuvieron a la altura del desafío. El entrenador argentino analizó el desempeño de los Maquileros, destacó las dificultades que le generaron al actual campeón y confesó que le habría gustado asumir las riendas de la Selección Nacional de Honduras en una etapa anterior.

"Nos adelantamos con ese error de Ortiz, luego se nos complicó un poco el tema de manejar la pelota porque no tenemos futbolistas que lo hagan mucho. Nos queda un poco de duda con ese gol, veo que el línea levanta la bandera antes que la pelota entre, yo lo voy a analizar bien. Eso interfiere en el juego directo, eso me ha pasado una vez con el Olimpia, más allá de eso, creo que merecimos algo más, pero esto no es de merecer", manifestó el estratega argentino, quien insistió en que su equipo pudo obtener un resultado diferente.

En otro tema, el entrenador reveló que le habría gustado dirigir a la Bicolor cuando la Federación de Fútbol de Honduras contrató a Hernán Bolillo Gómez en 2022. Vargas explicó que conocía a buena parte de los jugadores convocados en aquella etapa, debido a que había trabajado con varios de ellos durante su trayectoria en el fútbol hondureño.

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"Lo dije hace varios años, Panamá nos va a pasar y sucedió, ahora Surinam te ganó. ¿Por qué pasa? Porque no hay base, y tapamos todo. Ojalá cambiemos porque me siento hondureño, les confieso que hubiese encantado agarrar la Selección, más cuando contrataron a Bolillo porque los conocía a todos, Elis, Quioto y Choco, de los 26 que citó Hernán, yo dirigí a 18. No me tomaron en cuenta, pero ya pasó", expresó Vargas, quien lamentó la falta de una base sólida en el fútbol nacional y recordó que su conocimiento de los futbolistas pudo haber sido un argumento a su favor para asumir el cargo.

Sobre el actual proceso expuso:

"Pero no me gusta el trato porque yo soy un agradecido de Honduras, totalmente agradecido. Toda mi carrera como entrenador y todos los campeonatos que gané se los debo a Honduras. Tengo a mi esposa hondureña, entonces el trato no me gusta. Es el trato como que están por encima de nosotros, que van a venir a descubrirnos el fútbol, que va a ser un proceso. Yo digo que un proceso te sirve, pero mostrame algo, mostrame cuál es el proceso, mostrame una puntita. Por ahora ni la somos, o sea, peor que antes.

Entonces, si es para tomar impulso, perfecto, pero algún día mostrame algo. Y sinceramente, ya te digo, no coincido con tantas situaciones que se están llevando en nuestro fútbol, pero siempre digo lo mismo: si vos vas a dar a que un ingeniero sea ministro de Salud, elegí un médico. Si vos sos el gerente de un banco, o manejás un banco, y vas a elegir un técnico, llamá al Turco Názar, llamá a Primitivo, llamá a gente que sabe del fútbol.

No digo a nosotros que somos extranjeros, ni a Diego, ni a mí, ni a Troglio, ni a quien sea, llamá a la gente de aquí, llamá a Carlos Pavón, preguntá: ¿qué te parece? Mirá, esta es la carpeta. Si ya te vas a seguir dando siempre, te enamoraste de los currículos, te enamoraste, después creemos que nosotros podemos manejar el fútbol en nuestro país desde un escritorio, pero eso pasa hace tiempo. Yo lo dije hace como 10 años: Panamá no va a pasar, nos pasó. Ojalá cambiemos, por que yo como hondureño, quiero que Honduras triunfe".