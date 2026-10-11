Estrella Roja vs Real España, EN VIVO hoy en Liga Nacional: hora y dónde ver

El Estadio Marcelo Tinoco nuevemente abre sus puertas y este domingo albergará el duelo entre el Estrella Roja y Real España, penúltimo juego correspondiente a la jornada 9 del torneo Apertura 2026.
El nuevo inquilino de la Liga Nacional recibirá a una "Máquina Aurinegra" que estrenará en el banquillo al español Juan Ignacio Martínez. El estratega llegó hace unas semanas en reemplazo de Mauro Reyes para comandar lo que resta del torneo.
Con Reyes, el Real España se sostuvo en el liderato del Apertura 2026, pero tras el triunfo de Olimpia, intentará recuperar la cima o no ceder terreno a los Albos. Los Aurinegros son el único equipo invicto de lo que va del torneo, por lo que también no le dejarán las cosas fáciles a la "Furia Roja".
Enfrente tendrán a un Estrella Roja que buscará recuperar sensaciones para volver a la senda del triunfo. Los de Danlí intentará meterse en la pelea, ya que actualmente son séptimos con 9 unidades.
En su debut, cayeron por la mínima ante Olancho FC, sin embargo, después sorprendieron al vencer a Motagua (0-2) en el Nacional, empató ante UPNFM (2-2), goleó al Juticalpa FC (5-2), igualó ante Olimpia (2-2), ante Platense (2-2). Asimismo, sufrió una abultada caída ante Marathón (5-0) y en la última fecha fue derrotado por el Choloma (2-0), por lo que tienen como objetivo volver a la senda del triunfo.
Del lado del Real España, si logran sacar los tres puntos en su complicada visita, podrán recuperar el primer lugar del Apertura 2026. De momento, son segundos con 18 puntos y están por debajo de Olimpia que el sábado alcanzó las 20 unidades.
Hora y dónde ver el Estrella Roja vs Real España
Las acciones del penúltimo duelo de la jornada 9 arrancarán a partir de las 3:00 pm y el juego se podrá ver por medio de la señal del canal de Deportes TVC, además de seguir el juego en www.laprensa.hn