Estrella Roja vs Real España, EN VIVO hoy en Liga Nacional: hora y dónde ver

Honduras.

El Estadio Marcelo Tinoco nuevemente abre sus puertas y este domingo albergará el duelo entre el Estrella Roja y Real España, penúltimo juego correspondiente a la jornada 9 del torneo Apertura 2026.

El nuevo inquilino de la Liga Nacional recibirá a una "Máquina Aurinegra" que estrenará en el banquillo al español Juan Ignacio Martínez. El estratega llegó hace unas semanas en reemplazo de Mauro Reyes para comandar lo que resta del torneo.

Con Reyes, el Real España se sostuvo en el liderato del Apertura 2026, pero tras el triunfo de Olimpia, intentará recuperar la cima o no ceder terreno a los Albos. Los Aurinegros son el único equipo invicto de lo que va del torneo, por lo que también no le dejarán las cosas fáciles a la "Furia Roja".