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Tabla tras tropiezo de Marathón y triunfos de Olimpia-Motagua; nuevo líder

La jornada 9 del torneo Apertura 2026 continuó este sábado con tres atractivos duelos y se bajan al líder Real España.

  • Actualizado: 10 de octubre de 2026 a las 22:03 -
  • Lesly Gutiérrez
Tabla tras tropiezo de Marathón y triunfos de Olimpia-Motagua; nuevo líder

Olimpia, Motagua y Marathón tuvieron acción este sábado en la jornada 9 del torneo Apertura 2026.
San Pedro Sula, Honduras.

La jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras sigue avanzando y este sábado se disputaron tres nuevos duelos. Con los resultados de los juegos entre Génesis vs Olimpia, Motagua vs Choloma y UPNFM vs Marathón, hay modificaciones en la cima del torneo.

Olimpia venció por la mínima a los caninos, por lo que escalaron al liderato tras llegar a 20 puntos. El segundo lugar lo ocupa Real España con 18 y Marathón perdió la chance de subir tras el empate sin goles ante Lobos. Los verdolagas son terceros con el mismo puntaje, pero los Aurinegros cuentan con su duelo pendiente de la fecha.

Motagua, pese a que triunfó en esta fecha ante Choloma (2-1), se mantiene en el cuarto puesto de la tabla, pero acorta distancia con respecto a la cima del Apertura 2026. Los Azules registran 16 puntos tras 9 jornadas.

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Sus más cercanos perseguidores son el Génesis FC con 11 y el Olancho FC, quinto y sexto respectivamente. De parte de los caninos, ya tuvieron acción y no pudieron sumar tras caer ante el Olimpia (0-1) en el Estadio Roberto Suazo Córdova. Del lado de los Potros, tendrán la posibilidad de escalar si este domingo consiguen un resultado positivo ante el Independiente de Siguatepeque.

El Estrella Roja es séptimo con 9 unidades y también cuentan con su duelo pendiente de esta fecha. Recibirán al Real España en el Estadio Marcelo Tinoco a partir de las 3:00 pm. En el octavo se encuentra Independiente y Lobos UPNFM con la misma cantidad, este último luego del empate sin goles ante Marathón.

Platense respiró un poco en esta jornada 9. Los 'Escualos' vencieron por 2-1 a Juticalpa en el Excélsior y salieron de fondo de la tabla de posiciones: ahora están ubicandos en el décimo puesto con 8 puntos. Le sigue Choloma con 7 y los canecheros se quedan en el último lugar con 6.

Resultados y juegos pendientes de la jornada 9 del Apertura 2026

Platense 2-1 Juticalpa FC

Génesis FC 0-1 Olimpia

Motagua 2-1 Choloma

Lobos UPNFM 0-0 Marathón

Estrella Roja vs Real España (Domingo 11 de octubre a las 3:00 pm)

Olancho FC vs Independiente ((Domingo 11 de octubre a las 5:15 pm)

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Lesly Gutiérrez
Lesly Gutiérrez
Periodista

Licenciada en Periodismo, formada en las aulas del Centro Universitario Tecnológico (CEUTEC). Trabajo para las plataformas digitales de Diario DIEZ, La Prensa y El Heraldo como redactora de contenido deportivo nacional e internacional desde 2022.

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