Tabla tras tropiezo de Marathón y triunfos de Olimpia-Motagua; nuevo líder

San Pedro Sula, Honduras.

La jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras sigue avanzando y este sábado se disputaron tres nuevos duelos. Con los resultados de los juegos entre Génesis vs Olimpia, Motagua vs Choloma y UPNFM vs Marathón, hay modificaciones en la cima del torneo.

Olimpia venció por la mínima a los caninos, por lo que escalaron al liderato tras llegar a 20 puntos. El segundo lugar lo ocupa Real España con 18 y Marathón perdió la chance de subir tras el empate sin goles ante Lobos. Los verdolagas son terceros con el mismo puntaje, pero los Aurinegros cuentan con su duelo pendiente de la fecha.

Motagua, pese a que triunfó en esta fecha ante Choloma (2-1), se mantiene en el cuarto puesto de la tabla, pero acorta distancia con respecto a la cima del Apertura 2026. Los Azules registran 16 puntos tras 9 jornadas.