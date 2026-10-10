Marathón no pudo y tropieza ante UPNFM: aleja la cima del Apertura

Choluteca, Honduras.

En un compromiso accidentado por las condiciones climáticas, Lobos UPNFM y Marathón empataron 0-0 este sábado en el estadio Emilio Williams de Choluteca, en un duelo correspondiente a la novena jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional.

El arranque del partido, que estaba programado inicialmente para las 7:30 p.m., tuvo que retrasarse una hora debido a un fuerte temporal que azotó la zona sur del país. La intensa lluvia inundó la cancha del recinto cholutecano, obligando a postergar el inicio mientras la tormenta cedía.

Pese al mal estado del terreno de juego, Marathón insistió en disputar el choque a toda costa. La directiva y el cuerpo técnico verdolaga no querían acumular partidos pendientes, considerando su apretada agenda internacional y la cercanía de su trascendental cruce frente al Alianza de El Salvador en el play-in de la Copa Centroamericana, donde buscarán el boleto a la Champions de Concacaf.