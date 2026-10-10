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Marathón no pudo y tropieza ante UPNFM: aleja la cima del Apertura

Lobos de la UPNFM y Marathón cierran con las acciones de la jornada sabatina correspondiente a la novena fecha.

Marathón no pudo y tropieza ante UPNFM: aleja la cima del Apertura

Lobos UPNFM y Marathón se enfrentaron en el Estadio Emilio Williams.
Choluteca, Honduras.

En un compromiso accidentado por las condiciones climáticas, Lobos UPNFM y Marathón empataron 0-0 este sábado en el estadio Emilio Williams de Choluteca, en un duelo correspondiente a la novena jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional.

El arranque del partido, que estaba programado inicialmente para las 7:30 p.m., tuvo que retrasarse una hora debido a un fuerte temporal que azotó la zona sur del país. La intensa lluvia inundó la cancha del recinto cholutecano, obligando a postergar el inicio mientras la tormenta cedía.

Pese al mal estado del terreno de juego, Marathón insistió en disputar el choque a toda costa. La directiva y el cuerpo técnico verdolaga no querían acumular partidos pendientes, considerando su apretada agenda internacional y la cercanía de su trascendental cruce frente al Alianza de El Salvador en el play-in de la Copa Centroamericana, donde buscarán el boleto a la Champions de Concacaf.

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Una vez iniciadas las acciones, la primera mitad ofreció un espectáculo muy trabado y disputado en el medio campo. El duelo se tornó sumamente táctico e intenso, provocando que los arqueros Jonathan Rougier y Alex Güity tuvieran muy poca exigencia bajo sus tres palos.

Para la parte complementaria, el trámite del encuentro se abrió un poco más y ambas escuadras generaron aproximaciones a los marcos rivales. Sin embargo, la falta de efectividad al momento de definir impidió que el marcador se moviera, dejando sellado el definitivo 0-0.

Con este resultado, el "Monstruo Verde" suma 18 puntos en la tabla de posiciones e iguala provisionalmente a Real España, equipo que completará su participación en la jornada novena este domingo cuando visite a Estrella Roja.

En la próxima fecha del campeonato local, Marathón regresará a casa para medirse ante el Olancho FC, mientras que Lobos UPNFM tendrá una exigente salida al campo de Independiente.

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Redacción La Prensa
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