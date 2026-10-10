Motagua, con doblete de Moya, evita la sorpresa y le remonta al Choloma

El campeón volvió al triunfo. El Fútbol Club Motagua vino de atrás y en su retorno al torneo Apertura 2026 tras el parón por la Fecha FIFA, evitó la sorpresa ante Choloma y este sábado firmó una remontada 2-1 en el Estadio Nacional de Tegucigalpa en el duelo correspondiente a la novena jornada.
Los dirigidos por el español Javier López venían de perder en la pasada fecha ante Real España (1-0), por lo que no querían decepcionar en la vuelta a las actividades del torneo. Aunque comenzó cayendo, se repuso y sacó los tres puntos en casa.
El Ciclón Azul fue sorprendido en el primer cuarto de hora, los protagonistas Axel Alvarado y un grosero error de Luis Ortíz. El jugador del Choloma se animó con un disparo, que aunque parecía inofensivo, terminó cruzando la meta tras una pifia del portero en apenas 11 minutos del encuentro.
Las cosas parecían ir encaminadas de la mejor forma para el cuadro maquilero, pero fue cediendo y el cuadro de Javier López no perdonó. Tres minutos después de aquel primer tanto, una polémica se hizo presente y Motagua emparejó el duelo: el balón llegó al área y en una serie de rebotes entre Rodrigo de Olivera y Jonathan Moya, el arquero Mariano Pineda la rechazó.
Moya atento, con la sed de todo un 'killer' en el área, no perdonó y volvió a rematar para colocar el 1-1 del encuentro. La acción en primera instancia fue anulada por posible fuera de juego, pero tras varios minutos el tanto le fue concedido a los Azules ante el reclamo del equipo visitante.
Motagua empezó a presionar el acelerador en busca del segundo y en el 24' estuvo cerca de ampliar su ventaja. Rodrigo de Olivera se metió al área chica y sacó un remate, uno que fue inofensivo y que cruzó hasta escaparse por un costado de la meta de Mariano Pineda. El segundo de los capitalinos estaba cerca.
Pasada la media hora, halló el camino. El Ciclón empezó a tocar y a rotar el balón para asomarse poco a poco a territorio rival. Choloma intentó reaccionar, pero el balón le quedó a Marinacci y ahí el ítalo-hondureño sacó un enorme pase para dejar a Moya frente al marco. El atacante no titubeó y encajó el 2-1 del encuentro.
Para el complemento, Héctor Vargas movilizó piezas en Choloma y pareció funcionar en el primer tramo. Los maquileros salieron presionando: tuvieron varios remates, pero la mala fortuna y un tanto de Luis Ortíz evitaron el empate en el Nacional.
Motagua no se quedó con los brazos cruzados y pasados los 60 minutos, una gran jugada colectiva estuvo a punto de convertirse en el tercero de la noche. Cléver Portillo mandó un certero centro: encontró un destino y de ahí salió un cabezazo que Mariano Pineda sacó. Ya en la recta final, el Choloma volvió a tener otro remate y Ortíz se vistió de héroe, evitando el empate en casa. Fue un ida y vuelta en ese tramo pero el marcador finalmente no se movió.
Motagua lo ganó en casa y sumó tres nuevos puntos en el regreso de la actividad de la Liga Nacional. El Ciclón escala en la tabla tras alcanzar las 16 unidades y deja en el fondo a un Choloma que se estanca en el penúltimo puesto con apenas 7 puntos..