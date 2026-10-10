Motagua, con doblete de Moya, evita la sorpresa y le remonta al Choloma

Tegucigalpa, Honduras.

El campeón volvió al triunfo. El Fútbol Club Motagua vino de atrás y en su retorno al torneo Apertura 2026 tras el parón por la Fecha FIFA, evitó la sorpresa ante Choloma y este sábado firmó una remontada 2-1 en el Estadio Nacional de Tegucigalpa en el duelo correspondiente a la novena jornada. Los dirigidos por el español Javier López venían de perder en la pasada fecha ante Real España (1-0), por lo que no querían decepcionar en la vuelta a las actividades del torneo. Aunque comenzó cayendo, se repuso y sacó los tres puntos en casa.

El Ciclón Azul fue sorprendido en el primer cuarto de hora, los protagonistas Axel Alvarado y un grosero error de Luis Ortíz. El jugador del Choloma se animó con un disparo, que aunque parecía inofensivo, terminó cruzando la meta tras una pifia del portero en apenas 11 minutos del encuentro. Las cosas parecían ir encaminadas de la mejor forma para el cuadro maquilero, pero fue cediendo y el cuadro de Javier López no perdonó. Tres minutos después de aquel primer tanto, una polémica se hizo presente y Motagua emparejó el duelo: el balón llegó al área y en una serie de rebotes entre Rodrigo de Olivera y Jonathan Moya, el arquero Mariano Pineda la rechazó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Moya atento, con la sed de todo un 'killer' en el área, no perdonó y volvió a rematar para colocar el 1-1 del encuentro. La acción en primera instancia fue anulada por posible fuera de juego, pero tras varios minutos el tanto le fue concedido a los Azules ante el reclamo del equipo visitante.