Olimpia se lleva el triunfo de La Paz ante Génesis y se sube a la cima de manera provisional

Olimpia rugió en territorio ajeno y dio un golpe importante en la lucha por el liderato del Torneo Apertura 2026. Los albos derrotaron por 0-1 la Génesis PN en el estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz, gracias a una anotación de Yustin Arboleda, resultado que les permite alcanzar los 20 puntos y colocarse como líderes provisionales de la Liga Nacional, a la espera de lo que hagan Real España y Marathón en el resto de la jornada nueve.
El León salió decidido a buscar el triunfo y desde los primeros minutos comenzó a inquietar la portería defendida por Ronaldo Balanta. Raúl García probó desde fuera del área tras una recuperación del juvenil Bryan Cortés, mientras que Arboleda también avisó con un remate que se marchó por encima del marco.
Olimpia presionaba y buscaba abrir el marcador ante un Génesis que intentaba resistir el empuje visitante.
La insistencia merengue tuvo recompensa al minuto 11. José Raúl García filtró un gran pase para Yustin Arboleda, quien sacó un potente disparo para vencer a Balanta y establecer el 1-0 en favor de los capitalinos. El conjunto local reclamó una posición adelantada en la jugada, pero después de la revisión mediante el sistema FVS VAR, el árbitro Johnny Sánchez decretó la validez del tanto al minuto 14. Con la ventaja en el bolsillo, los albos comenzaron a administrar el encuentro.
Olimpia no renunció a buscar una segunda anotación y estuvo cerca de ampliar la diferencia con remates de David Flores y Bryan Cortés, pero el guardameta colombiano Ronaldo Balanta respondió con intervenciones importantes para mantener con vida a los caninos. Génesis también trató de reaccionar y buscó recuperar la pelota, aunque le costaba encontrar espacios frente a una defensa olimpista que protegía su ventaja. El primer tiempo terminó con el marcador 0-1 y con la obligación del cuadro local de mejorar para la segunda mitad.
En el complemento, Génesis adelantó sus líneas y estuvo cerca de conseguir el empate. Al minuto 47, un balón que rebotó en la cabeza de Imanol Enríquez casi termina dentro de la portería, mientras que Bryan Félix sacó un potente zurdazo al 55 que pasó rozando el poste izquierdo de Onan Rodríguez. El conjunto de La Paz comenzaba a presionar con mayor intensidad, consciente de que necesitaba aprovechar su condición de local para rescatar al menos un punto.
Los caninos continuaron insistiendo y encontraron nuevas oportunidades mediante Gabriel Araújo y Júnior Lacayo. Al minuto 67, Génesis solicitó una revisión por una posible falta dentro del área sobre Lacayo, pero la decisión arbitral fue que no había penal.
Olimpia también reclamó una posible pena máxima al 88, aunque tras la revisión correspondiente el árbitro mantuvo su determinación de no señalar la infracción. La tensión aumentó durante los últimos minutos, con los locales buscando desesperadamente la igualdad.
En el tramo final, Lacayo volvió a generar peligro con un disparo que pasó cerca del poste, mientras que Carlos Arzú tuvo una oportunidad clarísima en el tiempo añadido, pero remató directamente al cuerpo de Onan Rodríguez, quien salvó a los albos y envió el balón al tiro de esquina.
Olimpia resistió los últimos intentos de Génesis y logró conservar una victoria valiosa como visitante. El pitazo final confirmó tres puntos fundamentales para el equipo merengue, que supo defender la ventaja conseguida por Arboleda en el primer tiempo.
Con este resultado, Olimpia llegó a los 20 puntos y recuperó provisionalmente el primer lugar del campeonato, aunque deberá esperar los resultados de Real España y Marathón para conocer su posición al cierre de la jornada nueve. Para Génesis FC, la derrota representa otro golpe ante uno de los clubes grandes del país.