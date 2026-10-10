Olimpia se lleva el triunfo de La Paz ante Génesis y se sube a la cima de manera provisional

La Paz, Honduras.

Olimpia rugió en territorio ajeno y dio un golpe importante en la lucha por el liderato del Torneo Apertura 2026. Los albos derrotaron por 0-1 la Génesis PN en el estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz, gracias a una anotación de Yustin Arboleda, resultado que les permite alcanzar los 20 puntos y colocarse como líderes provisionales de la Liga Nacional, a la espera de lo que hagan Real España y Marathón en el resto de la jornada nueve.

El León salió decidido a buscar el triunfo y desde los primeros minutos comenzó a inquietar la portería defendida por Ronaldo Balanta. Raúl García probó desde fuera del área tras una recuperación del juvenil Bryan Cortés, mientras que Arboleda también avisó con un remate que se marchó por encima del marco.

Olimpia presionaba y buscaba abrir el marcador ante un Génesis que intentaba resistir el empuje visitante.

La insistencia merengue tuvo recompensa al minuto 11. José Raúl García filtró un gran pase para Yustin Arboleda, quien sacó un potente disparo para vencer a Balanta y establecer el 1-0 en favor de los capitalinos. El conjunto local reclamó una posición adelantada en la jugada, pero después de la revisión mediante el sistema FVS VAR, el árbitro Johnny Sánchez decretó la validez del tanto al minuto 14. Con la ventaja en el bolsillo, los albos comenzaron a administrar el encuentro.

Olimpia no renunció a buscar una segunda anotación y estuvo cerca de ampliar la diferencia con remates de David Flores y Bryan Cortés, pero el guardameta colombiano Ronaldo Balanta respondió con intervenciones importantes para mantener con vida a los caninos. Génesis también trató de reaccionar y buscó recuperar la pelota, aunque le costaba encontrar espacios frente a una defensa olimpista que protegía su ventaja. El primer tiempo terminó con el marcador 0-1 y con la obligación del cuadro local de mejorar para la segunda mitad.