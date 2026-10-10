Marathón se lleva tremendo susto: sufre accidente en viaje a partido contra Lobos de la UPNFM

Tremendo susto se llevó el plantel del Marathón al sufrir un accidente de tránsito en su viaje a Choluteca para afrontar el partido contra los Lobos de la UPNFM. Acá todos los detalles.
Momentos de incertidumbre vivió el entorno del Marathón luego de que el autobús que transportaba al equipo verdolaga protagonizara un accidente de tránsito en el sector del Canal Seco, a la altura de San Antonio del Norte, en el departamento de La Paz, Honduras.
El conjunto sampedrano se desplazaba rumbo a Choluteca para afrontar su compromiso ante los Lobos de la UPNFM, correspondiente a la jornada del campeonato de la Liga Nacional.
El percance ha generado preocupación mientras se esperan reportes oficiales que permitan conocer más detalles de lo ocurrido.
Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas que provocaron el accidente ni información precisa sobre las personas involucradas en el incidente.
Asimismo, Diario La Prensa conoció que la plantilla verdolaga está bien y no sufrió ningún daño tras el accidente vial, pero sí hubo pérdidas materiales.
Marathón tiene previsto enfrentarse este sábado a los Lobos de la UPNFM a partir de las 7:30 de la noche, en el estadio Emilio Williams de Choluteca.
El encuentro forma parte de la actividad programada en la jornada del torneo nacional tras el parón de selecciones en la Fecha FIFA. Marathón se llevó este susto antes del partido.
Así quedó el carro pickup contra el que chocó el autobús del Marathón en el accidente por el Canal Seco.
Miembros del Marathón estuvieron hasta la noche en el lugar del accidente esperando resolver la situación.
Por fortuna, no hubo víctimas que lamentar en el accidente del autobús del Marathón y únicamente daños materiales.
Marathón se ubica en la tercera posición de la clasificación. El conjunto sampedrano suma 17 unidades. Mientras que Lobos UPNFM es noveno con ocho unidades.