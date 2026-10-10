Génesis PN vs Olimpia EN VIVO hoy por GOTV la transmisión de Liga Nacional de Honduras

La Paz, Honduras.

EL DATO: Este fue el GOL número 141 de Yustin Arboleda en la historia de la Liga Nacional de Honduras.

Min.15 ¡TARJETA AMARILLA! Manuel Gamboa fue amonestado en el Génesis PN por un golpe que dio a Raúl García en la jugada del gol del Olimpia .

Min.14 ¡GOL VÁLIDO! El árbitro Johnny Sánchez da por bueno el tanto de Arboleda y sube al marcador pese a los reclamos de todo Génesis PN.

Min.13 Se revisa el gol de Yustin Arboleda en el FVS. Fernando Mira, entrenador del Génesis PN, reclama una posición adelantada del delantero.

Buena habilitación de Raúl García para Yustin Arboleda y el delantero colombo-hondureño no falla ante Ronaldo Balanta con un derechazo por bajo. Llegó el primero del Olimpia en La Paz.

Min.6 Yustin Arboleda probó su puntería con un disparo que se sale desviado de la portería del Génesis PN.

Min.2 La iniciativa del juego la lleva el Olimpia desde el primer minuto y busca el arco rival.

Salen los equipos a la cancha del estadio de La Paz. Los actos protocolares y saludo entre los protagonistas.

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Génesis PN y Olimpia a jugarse en el estadio Roberto Suazo Córdova, escenario ubicado en la ciudad de La Paz.

La emoción de la Liga Nacional de Honduras continúa con un atractivo enfrentamiento entre Génesis PN y Olimpia, correspondiente a la jornada 9 del Torneo Apertura 2026. El compromiso contará con transmisión en vivo a través de GOTV, Diario DIEZ y HCH, para que los aficionados no se pierdan ningún detalle de este choque.

Los seguidores del fútbol hondureño podrán disfrutar de la cobertura mediante las diferentes plataformas de HCH, en una alianza con GOTV y Diario DIEZ. La transmisión llevará todas las incidencias del encuentro desde el estadio Roberto Suazo Córdova, escenario ubicado en la ciudad de La Paz.

El desafío será importante para ambas escuadras, que saltarán al terreno de juego con la necesidad de conseguir un resultado favorable. Olimpia buscará conquistar los tres puntos para acercarse a la parte alta de la clasificación, mientras que Génesis PN intentará aprovechar su localía para meterse entre los cuatro mejores del campeonato.

El conjunto merengue llega con la obligación de mantenerse firme en la lucha por los primeros puestos del Torneo Apertura 2026. Para los dirigidos por Eduardo Espinel, cada partido representa una oportunidad para sumar y evitar que sus rivales directos amplíen distancias en la tabla de posiciones.

Sin embargo, los albos tendrán enfrente a un Génesis que también necesita resultados positivos para fortalecer sus aspiraciones en el certamen. El equipo canino buscará hacer valer su condición de local y dar un golpe importante ante uno de los clubes con mayor protagonismo en el balompié catracho.

La posibilidad de escalar posiciones convierte este enfrentamiento en una prueba exigente para los dos equipos. Olimpia intentará imponer su jerarquía y regresar a casa con los puntos, mientras que el conjunto de La Paz buscará dar la sorpresa frente a su afición y acercarse a los puestos de privilegio.

Los aficionados podrán seguir cada acción de este encuentro gracias a la transmisión de HCH Televisión Digital, en alianza con GOTV y Diario DIEZ. La cobertura estará disponible a través de las plataformas de los medios participantes, llevando a los hogares hondureños todos los detalles de un duelo clave en la novena jornada del campeonato nacional.