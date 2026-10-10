Dereck Moncada no para: ¡Vuelve con nueva anotación en goleada del Lugano!

Suiza.

El delantero hondureño Dereck Moncada continúa demostrando su olfato goleador en el fútbol de Suiza. El catracho volvió a hacerse presente en el marcador con el Lugano FC, que derrotó con autoridad 4-0 al Luzern en una nueva jornada de la Superliga suiza.

Moncada inició el encuentro en el banquillo de suplentes e ingresó al terreno de juego al minuto 57. El atacante hondureño aprovechó sus minutos en cancha y, al 87’, sentenció la goleada con el cuarto tanto de su equipo.

El Lugano abrió el marcador al minuto 12 por medio de Daniel Dos Santos, quien volvió a celebrar al 78’ para firmar su doblete. Entre ambas anotaciones, un autogol de Rubén Dantas al 61’ amplió la ventaja del conjunto local, que terminó imponiendo condiciones ante el Luzern.