La Sub-16 de Honduras resurge con goleada sobre Belice en el Torneo UNCAF de FIFA 2026

Santa Tecla, El Salvador.

La Selección Sub-16 de Honduras revivió con autoridad en el Torneo UNCAF FIFA Forward 2026. Tras un amargo debut a mitad de semana cayendo ante Guatemala, la escuadra catracha se sacudió las dudas este viernes al aplastar de forma contundente por 4-0 a Belice en la cancha sintética del Estadio Nacional Las Delicias.

En el partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo A, el equipo dirigido por el estratega español Cristian Aleza saltó al terreno de juego con una postura sumamente agresiva, conscientes de que solo la victoria mantenía vivas sus aspiraciones en el certamen regional.

Desde los primeros compases, el combinado hondureño se adueñó de la posesión del balón y asfixió la salida del cuadro beliceño.

La superioridad técnica y física de la 'Mini H' se tradujo rápidamente en el marcador, permitiendo al cuerpo técnico rotar piezas y dosificar energías de cara a la última jornada de la fase de grupos.