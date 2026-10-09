La Sub-16 de Honduras resurge con goleada sobre Belice en el Torneo UNCAF de FIFA 2026

La Selección Sub-16 de Honduras revivió con autoridad en el Torneo UNCAF FIFA Forward 2026. Tras un amargo debut a mitad de semana cayendo ante Guatemala, la escuadra catracha se sacudió las dudas este viernes al aplastar de forma contundente por 4-0 a Belice en la cancha sintética del Estadio Nacional Las Delicias.
En el partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo A, el equipo dirigido por el estratega español Cristian Aleza saltó al terreno de juego con una postura sumamente agresiva, conscientes de que solo la victoria mantenía vivas sus aspiraciones en el certamen regional.
Desde los primeros compases, el combinado hondureño se adueñó de la posesión del balón y asfixió la salida del cuadro beliceño.
La superioridad técnica y física de la 'Mini H' se tradujo rápidamente en el marcador, permitiendo al cuerpo técnico rotar piezas y dosificar energías de cara a la última jornada de la fase de grupos.
Los anotadores que le dieron el triunfo a la Bicolor fueron Kennet Meza (22', de penal), Josué Linares (47'), Kirian Manzano (76') y Said Canales (78').
Con este abultado 4-0, Honduras suma sus primeros tres puntos del campeonato y mejora significativamente su diferencia de goles, factor que podría resultar determinante para la clasificación.
La escuadra nacional ahora se jugará el todo por el todo el próximo domingo a las 8:00 PM, cuando enfrente al anfitrión, El Salvador, en un duelo crucial que definirá el boleto a la final del certamen.
LO QUE NECESITA PARA JUGAR LA FINAL
Dado que solo el primer lugar de cada grupo (A y B) avanzan a la gran final, la victoria frente a Belice le devolvió la vida a Honduras gracias al balance de goleo (+2).
Si El Salvador y Guatemala empatan hoy harían cuatro puntos cada uno. Honduras dependerá de sí misma y se clasificaría ganándole a 'La Selecta' el domingo (siempre que supere la diferencia de goles de Guatemala).
Si hay un ganador hoy (Guatemala o El Salvador) ese equipo llegará a 6 unidades. Honduras estará obligada a vencer a los salvadoreños el domingo y esperar que Belice le robe puntos a Guatemala para provocar un triple empate o avanzar de forma directa.