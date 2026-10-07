Sub-16 de Honduras se estrena con dura caída en Torneo UNCAF de FIFA

El Salvador.

¡Amargo debut! La Sub-16 de Honduras arrancó este miércoles el Torneo UNCAF FIFA Forward con una dura caída ante Guatemala por 2-0 en el Estadio Nacional Las Delicias, en Santa Tecla (El Salvador). La mini 'H', que dirige el español Cristian Aleza, se vio superada por un cuadro chapín que logró sumar los primeros tres puntos gracias a los goles de Jordin Valladares. El joven delantero de Guatemala no tardó en abrir el marcador y apenas a los 6 minutos le daba el primer golpe a los catrachos. Tras el tanto, Honduras intentó igualar el tablero por medio de Said Canales, pero la escuadra guatemalteca supo contener los ataques y aseguró la ventaja mínima para irse al descanso.

En el segundo tiempo, Jordin Valladares firmó su doblete al 55' en una jugada donde la defensa catracha no tuvo reacción y el atacante, sin marcas dentro del área, conectó un centro desde la derecha para vencer al arquero Nelson Palomo.

Final del partido🇭🇳 Honduras 0-2 Guatemala 🇬🇹🏟️ Estadio Las Delicias, 🇸🇻🏆 Torneo UNCAF - FIFA Forward#HU16 #UnNuevoCamino #UnaNuevaIlusión https://t.co/fAVkDHulZz — Federación de Fútbol de Honduras (FFH) (@FFH_Honduras) October 7, 2026