Diego Vázquez tiene nuevo equipo afuera de Honduras tras su salida del Real Estelí

El Salvador.

En un movimiento estratégico que sacude el fútbol centroamericano, la junta directiva de Alianza FC ya tiene definido quién será su nuevo entrenador y será nada más que el experimentado argentino Diego Martín Vázquez. De acuerdo con los últimos reportes de la prensa salvadoreña, concretamente de El Gráfico, Diego Vázquez tomará las riendas de los albos con la misión inmediata de enderezar el rumbo del equipo en el Torneo Apertura 2026. El Alianza marcha actualmente en la séptima posición del certamen en 13 partidos, una casilla incómoda para las altas exigencias de la afición blanca. El estratega argentino, con nacionalidad hondureña, llegará para sustituir a Roberto 'Tito' Pompei, quien fue destituido tras la reciente y dolorosa derrota sufrida ante el FAS en el clásico nacional.

UN APAGAFUEGOS CON EXPERIENCIA DE CAMPEÓN

El perfil de Diego Vázquez encaja con lo que busca la dirigencia de Alianza: un técnico de carácter, ganador y con un profundo conocimiento del entorno centroamericano. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

🚨 EXCLUSIVA 🚨 | Diego Vásquez nuevo entrenador de Alianza F.C. 🐘 https://t.co/lAyZaz92bz — EL GRÁFICO (@elgraficionado) October 10, 2026