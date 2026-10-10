Lindas chicas en La Paz, enfado de Arboleda y los reclamos de Génesis-Olimpia

El enfado de Yustin Arboleda y los reclamos al momento de salir del partido en el segundo tiempo: "Nosotros no podemos hablar abiertamente porque nos exponemos a sanciones. A pesar de todo, hay que hacerle frente a la situación y enfocarnos desde ya en prepararnos para el clásico del próximo jueves", dijo a los micrófonos de HCH y GOTV.