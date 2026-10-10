Lindas chicas en La Paz, enfado de Arboleda y los reclamos de Génesis-Olimpia

El Olimpia sacó un sufrido triunfo ante el Génesis FC en el Roberto Suazo Córdova. Te compartimos las mejores imágenes del partido.
La Ultra Fiel no falló y se trasladó a La Paz para poder disfrutar de un juego de los Albos. Los aficionados llevaron su ambiente.
El colorido ambiente que hubo en la previa del juego. Este fue el segundo duelo de la jornada 9 tras el parón por la Fecha FIFA.
Este aficionado se acercó al estadio para ver a su amado Olimpia y una de las figuras del club tuvo un gesto con él.
Jorge Álvarez, uno de los referentes del León, se acercó a saludarlo. Sus ojos de ilusión se notaron y fueron captados por el lente de LA PRENSA.
El es Faren Enot Molinero Martínez, tiene 21 años y tuvo un accidente de moto a los 15 años que lo hizo perder la movilidad. Estuvo en coma tres meses y su vida es un completo milagro.
En ese accidente también perdió el habla, pero su amor por Olimpia es infinito. Llegó al estadio junto a su madre, Alba Yamileth Cálix. Faren es originario del barrio San Juan de La Paz.
Las bellas chicas se hicieron presente en el estadio Roberto Suazo Córdoba.
Ella fue otra de las chicas que cautivaron en las graderías del recinto. ¡Belleza!
¿Cómo se llama el canino? Pues en LA PRENSA hemos preguntado y su nombre es Delta, quien estuvo bien acompañado en la previa.
Las bellas chicas llegaron al estadio para ver a sus equipos, ella sonrió para el lente de DIEZ.
Las periodistas Nohelia León y Kimberly Molina cautivaron en la previa del duelo que fue transmitido por GOTV, DIEZ y HCH.
Asimismo, el partido tuvo un emotivo reencuentro. Gabriel Araújo se tomó el tiempo de saludar a sus excompañeros en Olimpia.
Antes del esperado duelo de Liga Nacional, se jugó el partido de reservas entre ambas escuadras y los futbolistas del primer equipo salieron a verlos.
Pero se vino la hora del juego. En una acalorada tarde en el Roberto Suazo Córdova, ambos equipos empezaban a proponer
El marcador no tardó en moverse y en el minuto 11, Olimpia rompió las redes para dar el primer golpe de la tarde.
José Raúl García filtró un gran pase para Yustin Arboleda, quien sacó un potente disparo para vencer a Balanta. Con este certero disparo, el delantero honduro-colombiano alcanzó la cifra histórica de 141 anotaciones en la Liga Nacional de Honduras.
El Génesis FC reclamó una posición adelantada en la jugada. Los jugadores y cuerpo técnico señalaban la polémica acción.
El central fue a revisar en el sistema FVS VAR, sin embargo, decretó la validez del tanto al minuto 14.
Gabriel Araújo fue uno de los que reclamó la acción y fue amonestado por el árbitro. Olimpia se fue al descanso con el triunfo.
El arbitraje fue uno de los temas de habla en el segundo juego de la jornada 9 del Apertura 2026 tras el regreso por el parón de la Fecha FIFA.
El jugador del Génesis FC, Manuel Gamboa, mostró a LA PRENSA las heridas sufridas en el duelo.
Durante el descanso, las cámaras de LA PRENSA mostraron el tremendo ambiente que tenían en el Roberto Suazo Córdova.
Para la segunda etapa, se calentaron un poco los ánimos y uno de los que salió molesto fue Yustin Arboleda.
Jorge Álvarez y Edwin Rodríguez se preparaban para entrar al campo cuando se dio un momento de enojo.
Los cambios eran Kevin Guity y Yustin Arboleda, pero el delantero no salía del terreno de juego
El enfado de Yustin Arboleda y los reclamos al momento de salir del partido en el segundo tiempo: "Nosotros no podemos hablar abiertamente porque nos exponemos a sanciones. A pesar de todo, hay que hacerle frente a la situación y enfocarnos desde ya en prepararnos para el clásico del próximo jueves", dijo a los micrófonos de HCH y GOTV.
En esa misma escena, hasta Edwin Rodríguez fue amonestado al momento de ingresar.
Olimpia no estuvo contento con el arbitraje y así quedó evidenciado en el terreno de juego.
Finalmente, Olimpia terminó pidiendo la hora y sumó tres nuevos puntos para quedarse, de momento, con los tres puntos.
Por su parte, el Génesis volvió a sufrir un nuevo golpe en casa. Se quedan en el quinto lugar con 11 unidades.
Onan Rodríguez tuvo la oportunidad de ser titular este sábado con Olimpia. El joven arquero tomó el lugar de Menjívar, quién venía de disputar los cuatro partidos de la Nations League con Honduras.