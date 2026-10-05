Honduras vs Jamaica, EN VIVO, Liga de Naciones Concacaf, horario y dónde verlo

Tegucigalpa, Honduras.

No hay mañana. La Selección Nacional de Honduras define este lunes 5 de octubre su futuro en la Liga de Naciones de la Concacaf, en una jornada en la que está obligada a ganar para mantener viva la esperanza de avanzar a los cuartos de final. La H se jugará su suerte en la competición internacional en un duelo clave del Grupo B ante Jamaica, correspondiente a la cuarta y última jornada de la fase de grupos. El encuentro se disputará en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

El conjunto hondureño llega con posibilidades muy remotas de avanzar a los cuartos de final después de sufrir dos derrotas, ante Surinam y la penosa caída del pasado viernes frente a Martinica. Su único triunfo en la competición fue precisamente contra Jamaica. La victoria sobre los Reggae Boyz, el pasado 28 de septiembre en Kingston, tuvo un significado histórico, ya que Honduras consiguió por primera vez derrotar a Jamaica como visitante. Sin embargo, la Bicolor no pudo darle continuidad a ese resultado y terminó cayendo 2-1 ante Martinica en la tercera jornada. La situación de Honduras en el Grupo B es complicada. Surinam lidera la clasificación con siete puntos, seguido por Jamaica con seis y Guatemala con cuatro. Martinica y El Salvador suman tres unidades, mientras que Honduras también cuenta con tres puntos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La Bicolor necesita ganar este lunes y, además, dependerá de otros resultados para mantener sus opciones de clasificación. Uno de los escenarios que más le favorece es que Surinam empate o derrote a Guatemala, siempre y cuando Honduras consiga imponerse ante Jamaica.

Incluso, antes de que ruede el balón en Tegucigalpa, Honduras podría quedar eliminada de la Liga de Naciones si Guatemala derrota a Surinam. En ese caso, la Bicolor llegaría al partido ante Jamaica sin posibilidades de alcanzar los cuartos de final. Pero el compromiso contra los jamaiquinos no solamente representa la última oportunidad de la H para intentar avanzar de ronda. La Selección también se juega evitar un golpe todavía más duro: el descenso a la Liga B de la Concacaf. Honduras descenderá si pierde ante Jamaica y Martinica consigue sumar al menos un punto frente a El Salvador. Es decir, un triunfo o un empate de los martiniqueños, combinado con una derrota hondureña, dejaría a la Bicolor sin posibilidades de evitar el descenso. Un eventual descenso a la Liga B tendría consecuencias importantes para Honduras. La Selección tendría que disputar más partidos preliminares para intentar conseguir su clasificación a la Copa Oro, además de perder posiciones en el ranking FIFA y quedar ubicada en una categoría inferior dentro de la Concacaf.

La última jornada de la Liga de Naciones de #Concacaf se debió haber jugado a la misma hora.Por ejemplo:Si Guatemala vence a Surinam, Honduras ya sabrá que está eliminada y ante Jamaica solo se jugaría el no descender. — German Josué Alvarado (@germanjosue21) October 5, 2026

HORARIO Y DÓNDE VERLO

El Honduras vs. Jamaica, correspondiente a la cuarta jornada de la Liga de Naciones de la Concacaf, se disputará este lunes 5 de octubre a las 8:00 de la noche, hora de Honduras, en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. El duelo entre hondureños y jamaiquinos podrá seguirse en Honduras a través de Telecadena, Deportes TVC y el canal del Gobierno, TNH, que tendrán a su cargo la transmisión del esperado compromiso de la Liga de Naciones de la Concacaf. En el resto de Centroamérica, el encuentro será transmitido por FOX.