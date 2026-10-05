Tabla posiciones Concacaf Nations League: Honduras festeja resultado del Martinica-El Salvador

La Selección de Honduras está actualmente en la Liga B de la Concacaf Nations League antes de su partido contra Jamaica, pero respira con el empate 1-1 que firmaron Martinica y El Salvador en la última jornada. ¿Qué ocupa la Bicolor para salvarse del descenso?

Tras este resultado, los caribeños, que vencieron 2-1 a Honduras la pasada fecha, se ubican provisionalmente en el cuarto lugar del Grupo B con 4 puntos, mientras que los salvadoreños quedaron con quintos con la misma cantidad y confirmaron su descenso a la Liga B sin importar lo que pase en los otros juegos.

En estos momentos se está enfrentando Surinam y Guatemala y más tarde lo harán Honduras vs Jamaica.

En la parte alta de la tabla de posiciones, Surinam es líder del grupo con 7 puntos, Jamaica tiene 6 en el segundo puesto y Guatemala es tercero con 4 unidades. Honduras está último con 3 puntos.

Con este resultado, a Honduras le basta un empate ante Jamaica para permanecer en la Liga A de la Nations League. Todo esto a que la 'H' llegaría a cuatro puntos y tiene mejor diferencia de goles que Martinica y El Salvador.

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Ahora, para que la Bicolor logre clasificar a los cuartos de final de la Nations League ocuparía que Guatemala no gane ante Surinam y vencer a Jamaica por diferencia de dos goles.