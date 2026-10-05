El Salvador estalla tras el descenso: señalan a Bukele y al culpable

El Salvador consumó uno de los golpes más duros de su reciente historia en la Liga de Naciones de Concacaf. La Selecta empató 1-1 contra Martinica este lunes 5 de octubre y, al no conseguir la victoria que necesitaba, quedó condenada al descenso a la Liga B del torneo regional.
El conjunto salvadoreño llegó a este compromiso con la obligación de ganar. Después de las derrotas sufridas frente a Guatemala y Jamaica, la selección dirigida por Hernán Darío “Bolillo” Gómez necesitaba sumar los tres puntos para mantener la categoría. Sin embargo, el empate en Fort-de-France terminó sentenciando su destino.
El descenso representa otro duro golpe para un equipo que venía de recibir críticas después de una serie de resultados negativos. La goleada 6-0 sufrida ante Guatemala y posteriormente la derrota 0-2 frente a Jamaica habían provocado una enorme presión sobre el cuerpo técnico y los futbolistas.
Tras confirmarse el descenso, el ambiente alrededor de la selección salvadoreña volvió a encenderse. Durante los últimos partidos, aficionados y medios de comunicación de El Salvador han cuestionado duramente el rendimiento del combinado nacional, especialmente después de la goleada recibida ante Guatemala y la derrota contra Jamaica.
Las críticas han apuntado al funcionamiento del equipo, los resultados y las decisiones tomadas durante el proceso de “Bolillo” Gómez.
El malestar ya se había hecho evidente después del 6-0 ante Guatemala, cuando aficionados salvadoreños reclamaron públicamente la salida del entrenador colombiano.
La prensa deportiva salvadoreña tampoco ha ocultado su preocupación por el rumbo de la selección.
El futuro de Hernán Darío Gómez es uno de los grandes temas que deja el descenso de El Salvador.
Chepe Bomba de Panamá dejó su punto de vista.
"Nos fuimos a la B", señalan los medios de El Salvador.
"Con B de Bolillo", uno de los mensajes del periodista Gustavo Flores.
"Proceso fallida", señalan los salvadoreños.
Guatemala con el resultado de El Salvador aseguró la permanencia en la Liga A.
El descenso de El Salvador no solamente vuelve a poner bajo los reflectores a Hernán Darío “Bolillo” Gómez. La responsabilidad también comienza a recaer sobre la dirigencia de la Federación Salvadoreña de Fútbol, especialmente sobre su presidente, Yamil Bukele, quien decidió respaldar la continuidad del técnico colombiano después de la histórica goleada 6-0 sufrida ante Guatemala.
El Gráfico de El Salvador.
El futuro de Hernán Darío Gómez es uno de los grandes temas que deja el descenso de El Salvador. Yamil Bukele, presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, había revelado antes del partido contra Martinica que el entrenador se comprometió a abandonar el cargo si no conseguía mantener a la Selecta en la Liga A.
Por ello, el empate ante Martinica no solamente confirmó el descenso deportivo, sino que también puede marcar el final de la etapa del entrenador colombiano al frente de la selección salvadoreña.
“Bolillo” había puesto su continuidad sobre la mesa después de la derrota 6-0 contra Guatemala, y Bukele aseguró públicamente que había aceptado el compromiso del técnico: si El Salvador descendía, Gómez dejaría el puesto.
Enfado en El Salvador tras consumarse el descenso en la Liga de Naciones.
De esta manera, el fútbol salvadoreño entra en una etapa de incertidumbre. “Bolillo” Gómez queda en el centro de las críticas y, al mismo tiempo, Yamil Bukele deberá responder por las decisiones tomadas durante una crisis que terminó con El Salvador perdiendo su lugar en la Liga A de la Concacaf.