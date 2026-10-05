El Salvador no pudo contra Martinica y desciende a la Liga B de la Nations League

Martinica

La selección de Martinica rescató este lunes un empate 1-1 como local ante El Salvador y hundió el sueño de mantenerse en la Liga A de la Concacaf de los dirigidos por el colombiano Hernán 'Bolillo' Gómez, quien puso su cargo a disposición si no lograba quedarse en esta división. Con este resultado, los salvadoreños se quedan fuera de la Liga A con cuatro puntos y la peor cuota goleadora, dado que ningún resultado de los otros duelos pendientes los saca de los puestos de descenso.

La Selecta llegó a este juego con la necesidad de ganar y de que Honduras o Guatemala perdieran sus respectivos duelos para mantenerse en la Liga A, y el resultado parecía encarrilarse en el minuto 3 por medio de Jefferson Valladares. Valladares aprovechó la primera ocasión de los salvadoreños cuando el guardameta local y un defensor erraron al intentar despojar del balón al atacante Styven Vásquez. Con este tanto, los dirigidos por el 'Bolillo' trataron de mantener la ventaja con un juego ordenado en defensa y balones largos al área rival, donde el ariete Brayan Gil desaprovechó al menos dos ocasiones de incrementar el marcador. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los locales comenzaron a ganar posesión a lo largo del juego y redujeron a los salvadoreños a su campo, sin que sus ataques rindieran fruto ante algunas salvadas del guardameta Mario González o la falta de puntería de sus delanteros. Fue en el minuto 56 cuando Janis Antiste fusiló a González tras una asistencia de taco que le dejó servido el 1-1.