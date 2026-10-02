Honduras sufre ridícula derrota ante Martinica y queda al borde del abismo en la Liga de Naciones

Martinica.

La selección de Honduras sufrió un duro revés este viernes 2 de octubre al caer 2-1 frente a Martinica, en el compromiso correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf. La Bicolor volvió a quedarse sin sumar y acumuló su segunda derrota en esta etapa del torneo. El encuentro comenzó de manera complicada para el equipo dirigido por José Francisco Molina, ya que apenas transcurría el primer minuto cuando el árbitro sancionó una falta de Cristopher Meléndez dentro del área, señalando penal a favor del combinado local.

Sin embargo, Edrick Menjívar apareció para convertirse en protagonista y contener el lanzamiento de Blas, manteniendo con vida a la Selección Nacional. La respuesta hondureña fue inmediata y al minuto 8 llegó el 1-0 mediante un certero cabezazo de Erick Puerto. Con la ventaja en el marcador, la H tomó el control de las acciones y comenzó a manejar la pelota con mayor tranquilidad. Al minuto 30, Mike Arana estuvo muy cerca de ampliar la diferencia después de una gran jugada individual, ingresando al área y sacando un zurdazo que pasó cerca de la portería martiniqueña. Cuando Honduras parecía tener controlado el partido, Martinica aprovechó algunas desatenciones defensivas para encontrar el empate. Al minuto 38, Jonathan Varane quedó con el camino despejado y definió ante Menjívar para colocar el 1-1 antes del descanso, dejando al conjunto local con mejores sensaciones en el cierre de la primera mitad. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Para el complemento, Martinica cambió su propuesta y comenzó a ejercer mayor presión sobre la H, además de hacerse con el dominio de la pelota. Molina movió sus piezas buscando darle mayor movilidad y dinamismo al equipo, pero Honduras tuvo dificultades para recuperar el control. Al 81', Jonathan Rubio tuvo una clara oportunidad tras ingresar al área y rematar de derecha, aunque el guardameta local evitó el tanto.



El golpe definitivo llegó al minuto 88, cuando Jonathan Mexique se animó a disparar desde larga distancia y encontró el fondo de la red para darle vuelta al marcador. El 2-1 terminó sentenciando el encuentro y dejó a Honduras con su segunda derrota en la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf. Las estadísticas de Sofascore dejan un dato que contrasta con el resultado final: Honduras tuvo mayor posesión de balón durante el partido ante Martinica. Sin embargo, ese dominio no se tradujo en contundencia ni en el marcador, ya que la Bicolor terminó cayendo 2-1 y dejando escapar una oportunidad importante.

FICHA TÉCNICA: