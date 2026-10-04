Honduras sube en el ranking: Costa Rica se desploma y selección caribeña sorprende

San Pedro Sula

La Selección Nacional de Honduras protagonizó uno de los movimientos más llamativos de la última actualización del Ranking de Concacaf, correspondiente al 30 de septiembre de 2026. La Bicolor subió al quinto lugar de la región con 1,523 puntos, aunque curiosamente perdió ocho unidades en comparación con la clasificación anterior. La explicación está en el comportamiento de sus rivales directos. Honduras perdió puntos, pero Costa Rica y Jamaica perdieron todavía más, lo que permitió que la selección catracha avanzara una posición sin necesidad de aumentar su puntuación.

Costa Rica fue la gran perjudicada de la actualización al perder 106 puntos, mientras que Jamaica cedió 30 unidades. Ambos movimientos favorecieron directamente a Honduras, que logró colocarse por encima de los dos combinados. La Bicolor, por su parte, tuvo resultados de contrastes en sus partidos recientes. Honduras cayó 3-2 ante Surinam, pero posteriormente reaccionó con una importante victoria 1-0 sobre Jamaica. Más tarde, sufrió una derrota 2-1 frente a Martinica, aunque este último resultado todavía no aparece reflejado en la tabla del 30 de septiembre. Haití mete presión Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Mientras Honduras escaló, Haití protagonizó el gran salto de la actualización. La selección caribeña sumó 75 puntos y llegó a 1,521, quedando a solamente dos unidades de la Bicolor. Esto significa que la pelea por el quinto puesto está completamente abierta. Honduras conserva la posición, pero tiene muy poco margen sobre Haití, mientras Jamaica y Costa Rica también permanecen cerca.

La situación refleja cómo funciona la clasificación: no solamente importa lo que haga Honduras, sino también los resultados de las selecciones que compiten directamente por los mismos puestos. En esta ocasión, las derrotas y pérdidas de puntos de sus rivales terminaron beneficiando a la Bicolor. Honduras, por lo tanto, consiguió una posición favorable pese a haber perdido ocho puntos. Ahora el desafío será mantener ese quinto lugar y recuperar terreno en las próximas actualizaciones.