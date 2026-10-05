Guatemala lo gana en el último suspiro y se clasifica en la Nations League

Guatemala.

Guatemala consiguió una importante victoria de 1-0 sobre Surinam en la Concacaf Nations League, en un partido lleno de tensión y emoción que se definió en los últimos minutos. La selección guatemalteca salió desde el inicio con la obligación de buscar el triunfo y mantenerse con vida en la competición. Durante la primera parte, el encuentro fue bastante equilibrado. Guatemala intentó tomar el control del balón y generar oportunidades, pero Surinam se mostró bien organizado en defensa y logró contener los ataques de la Azul y Blanco. Con el paso de los minutos, la presión aumentó para los guatemaltecos, que necesitaban encontrar el gol.

En la segunda mitad, Guatemala adelantó sus líneas y comenzó a buscar con mayor insistencia el área rival. Sin embargo, el gol seguía sin llegar y el empate parecía cada vez más cercano. Los aficionados vivían los últimos minutos con nerviosismo, esperando una jugada que pudiera cambiar el rumbo del partido. Cuando todo parecía indicar que el encuentro terminaría sin goles, Guatemala encontró la recompensa. En el tiempo añadido, Matthew Evans apareció para sacar un potente disparo que terminó dentro de la portería de Surinam. El 1-0 provocó una gran celebración entre los jugadores y los aficionados. Surinam todavía tuvo una última oportunidad para conseguir el empate, pero el guardameta Nicholas Hagen respondió con una intervención decisiva para mantener la ventaja. Poco después, llegó el pitazo final. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse