¡Confirmado! Robert Pattinson será el próximo James Bond

Londres, Inglaterra. El actor británico Robert Pattinson fue elegido para dar vida al célebre agente secreto James Bond en la próxima entrega cinematográfica de la saga, según confirmó la cuenta oficial del Agente 007 en redes sociales.

La franquicia confirmó la noticia este lunes con un breve video de Pattinson, de 40 años, con un esmoquin negro apuntando con una pistola.

Pattinson es conocido principalmente por las películas de “Crepúsculo” y por interpretar a Bruce Wayne/Batman en las películas de DC.

El actor británico ha tenido dos años muy ajetreados, protagonizando “La Odisea”, “Primetime”, “The Drama”, “Muere, mi amor” y “Mickey 17”. También retomará su papel de Scytale en “Dune: Parte 3” el próximo mes.

"James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que se me confíe el papel de 007 es el honor de toda una vida. Estoy profundamente agradecido con Denis, Amy, David, Tanya y con todo el equipo de Amazon MGM Studios por haber confiado en mí. Decir que este papel es un sueño hecho realidad es quedarse corto. No podría estar más entusiasmado con esta colaboración y con el trabajo que tenemos por delante junto a este equipo fantástico", dijo Pattinson en un comunicado compartido con la prensa.