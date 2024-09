Suki Waterhouse asegura que Robert Pattinson es el ‘mejor padre’

Suki Waterhouse ha asegurado con gran orgullo que Robert Pattinson es el “mejor padre”.

La cantante de 32 años y la estrella de ‘Crepúsculo’, de 38, dieron la bienvenida a su primer hijo juntos, una niña, cuyo nombre mantienen en secreto, en marzo, y la nueva mamá ha llenado de elogios la crianza de su pareja y revela que ahora se divierten mucho más con su pequeño paquete.

En declaraciones a Access Hollywood en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards en Nueva York el miércoles, dijo de su pareja: “Es el mejor. Hoy he pasado el mejor día con ella y enseñarle la ciudad de Nueva York es el paraíso. Es lo mejor. Y cada vez es más divertido”.

A la pregunta de a qué padre se parece más, Suki respondió: “No lo sé. Siempre está cambiando. Tiene un carácter tan dulce. Es muy dulce de ver”.

Robert admitió recientemente que se siente a la vez “muy viejo” y “muy joven” desde que es padre.

Dijo en un video publicado en X: “(Ser padre) me hace sentir muy viejo y muy joven al mismo tiempo”. Y añadió que su bebé es “tan bonita”: “Me sorprende lo rápido que adquieren personalidad. Incluso a los tres meses, ya me doy cuenta de quién es”.

Robert y Suki son famosos por mantener su vida privada en secreto. Ninguno reveló que esperaba un bebé hasta que Suki mostró su barriguita durante un concierto en México en noviembre de 2023.

La estrella llevaba un ceñido vestido rosa y así se lo hizo saber a sus fans: “Decidí ponerme algo especialmente brillante hoy porque pensé que podría distraerlos de otra cosa que está pasando. No estoy segura de si funciona”.

Semanas más tarde, mostró su barriguita de embarazada durante una noche de fiesta en Nueva York con Robert y su amiga Taylor Swift, de 34 años, en el estreno de la película ‘Poor Things’.

Además, Suki habló sobre su maternidad durante su actuación en Coachella en abril. Así lo dijo al público: “No sé si algunos de ustedes lo saben, pero recientemente he tenido algunos cambios importantes en mi vida. Me encantan las mujeres increíbles, y he tenido mucha suerte de tener mi propia mujercita increíble y de conocer al amor de mi vida”.