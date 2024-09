Snoop Dogg cree que es “la persona más adorable de Estados Unidos”

Pero tras la muerte de amigos como Tupak Shakur y ser declarado inocente en un caso de asesinato, Snoop supo que tenía que cambiar de vida.

Dijo: “Estaba atrapado en un cajón de sastre y tratando de apaciguar al barrio. Me di cuenta de que no puedes llevarte a todo el mundo por delante. Tuve que ser egoísta y egocéntrico por un momento para darme cuenta de cómo me siento. Y no me disculpo por ello”.

Snoop podrá ser visto próximamente como coach en ‘The Voice’ y está entusiasmado por lo que puede aportar al programa.

Así lo indicó: “Mi voz es como la de nadie. Los aficionados van a recuperar la energía. Voy a entrenar con cuidado y honestidad”.

Y el concurso de canto le ha proporcionado una improbable amistad con su compañero Michael Bublé.

Por su parte, Michael aseguró: “Sinceramente, no tenía ni idea de qué esperar cuando conocí a Snoop. Pero nuestra conexión fue inmediata. Es muy bonito conocer a alguien y que todo encaje. Como el resto del planeta, siempre he sido fan de Snoop”.