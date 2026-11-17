San Pedro Sula, Honduras. Los amantes de la música y el rock tienen una cita que no se pueden perder este fin de semana. Después del éxito de un primer evento, el Festival Rock Jam Sessions celebrará su segunda edición este sábado 21 de noviembre en City Park Lounge and Garden (final del Bulevar Las Torres, en la colonia Jardines del Valle), de 4:00 PM a 12:00 AM. En este evento participarán talentos como ANIMA, TDK (Toke de Keda), The Genetics, Luna Ácida, RVLVR, Tripas, Los Calingos, Max Urso, Brandon Madrid, Hunty Gabbe, Rebelión, Unión Rock, Ferdinando Zornitta, Suni Rivers y Lady Rowe. Y como invitado especial estará Elías Espinal. El periodista, locutor y promotor hondureño Oswaldo Rivera es quien está a cargo de la gestión y organización de este evento, con el objetivo de impulsar el talento nacional. Rivera también estrenó hace unos meses su programa radial "Rock y Amigos", el cual es más bien un formato de podcast que se transmite por Evolución FM, 98.7, los lunes, miércoles y viernes de 8:00 pm a 10: 00 pm. Los grabaciones también se pueden ver a través de las redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok de Rock y Amigos Radio Podcast. En este espacio se realizan entrevistas con diferentes figuras reconocidas de la música en Honduras. Un sueño cumplido que Rivera tenía desde hace algunos años atrás, y el cual también va de la mano con el Festival Rock Jam Sessions ​​. En entrevista con LA PRENSA, Rivera nos comparte más detalles acerca de sus proyectos y, por supuesto, de su gran amor por el rock. ¿Qué artistas y bandas participarán y cómo se realizó la selección? Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Bueno, en realidad, la selección de las bandas se hizo en base a las que han estado más activas en la escena y las que han estado queriendo, de alguna manera, promover su música, promover su proyecto y las que estuvieron en el volumen uno. Se les tomó bastante en cuenta para esto. Entonces, de ahí fue y agregamos algunas nuevas. ¿Cómo describiría actualmente la escena del rock en Honduras, especialmente de San Pedro Sula? En realidad está un poco, yo considero que está un poco muerta, la verdad, está bastante muerta, está bastante decaída, está bastante golpeada por personas y esto se lo digo bien honestamente por personas que le quieren hacer mucho daño a la escena, personas que no quieren, que aseguran de que esto ya está muerto y que no se va a hacer nada, que dejemos de intentar, personas que de hecho nos dicen que se van a sentar y nos van a ver cómo fracasamos con el festival. Entonces, eso es lo que le hace mucho daño. Entonces, ahorita, hoy por hoy, está muy dañada, pero esperamos con las bandas y con el programa y con las ganas y todo y con el apoyo de todos, pues que la escena vuelva a ser lo que alguna vez fue, que se levante y hacer algo bastante importante, lo que es la cultura musical en San Pedro Sula.

Esta es la segunda edición del evento, ¿espera convertirlo en un evento recurrente? Sí, esperamos convertirlo en algo más grande, se va a hacer de forma recurrente, la idea es hacerlo dos, tres veces al año, depende de lo grande, tal vez dos veces al año hacerlo grande, de hecho siempre ha sido mi sueño hacer un Woodstock, son festivales grandísimos, de repente en algún momento invitar a alguna banda internacional para que esté junto con ellos, en fin, la idea es el otro año hacerlo bien y que este sea, siente un precedente y que cierre el año de una mejor manera, pues la idea es que se llene, es un lugar que tiene capacidad para mil personas y la idea es meter lo más que se pueda de personas. ¿Cuáles han sido los principales retos para crecer un festival de este tipo? Puedes conseguir patrocinios, creo que conseguir los patrocinios, la gente de repente piensa que de repente el apoyar la música no es factible, tal vez no es viable o qué sé yo, pero en realidad yo pienso que el apoyar la música, el arte es una inversión bastante buena, pero los retos son esos, pelear con, tal vez no pelear, o sea, de alguna manera tratar de esquivar los ataques de la gente que le comentaba, porque sí son personas que literalmente atacan el festival diciendo que se van a sentar a esperar como fracasa todo, entonces eso es lo que más nos preocupa y nos entristece, porque en realidad hay gente que no quiere que la escena musical en general crezca. ¿Para quiénes todavía están indecisos? ¿Por qué deberían asistir al festival? Deberían de asistir porque van a ver los músicos unidos, van a tener música buena, música para toda la familia, ojo no estoy diciendo que los conciertos de metal duro son malos, simple y sencillamente que este concierto como tal es un concierto de rock alternativo, música inédita, apta para toda la familia, que pueden ir niños, pueden ir jóvenes de todas las edades, van a pasarla bien, van a ver músicos, van a ver un bonito show, van a relajarse en un lugar sano, en un ambiente muy bonito, muy especial, así que no se lo pueden perder.

¿Cómo surgió “Rock y Amigos” y qué lo motivó a crear un espacio radial dedicado a conversar con figuras vinculadas a la música y al rock? Primero, por el apoyo a la escena, primero. Segundo, amo la música, amo el rock, yo escucho rock desde que tengo 11, 10, 11 años, me gustaba mucho el rock en español, desde Héroes del Silencio, Soda Stereo, etc, crecí con esas bandas, mi papá era músico, él me enseñó la música, a amarla, a respetarla y siempre fui muy curioso en el sentido de hacer actividades, de ver cómo podía meter cantidad de gente para ver shows y todo, entonces ahí nace, me gusta mucho la comunicación, yo antes de pequeño jugaba, que entrevistaba a mis amigos y les mandaba saludos así como en la radio y todo, y nada, de repente con la inspiración de MTV, que ya no existe, el programa Rock y Amigos ha causado bastante impacto positivo, que quisiera pensar por eso, por las entrevistas que yo les hago a los artistas, paso sus videos, su música, y es un programa donde sí se complace la música hondureña, porque en otras radios no pasa, en otras radios no apoyan, y en esta radio sí la apoyamos, en Evolución FM y con el programa Rock y Amigos. ¿Qué respuesta ha recibido del público desde que comenzó el programa? La verdad es que muy positiva, siempre hay haters, siempre hay gente que no puede ver ojos bonitos en cara ajena, pero nosotros seguimos adelante, ya son casi seis meses, cinco o seis meses, creo que cinco meses, pero por ahí muy contentos, seguimos adelante con más fuerza, con más ideas, entramos a la televisión ahorita en diciembre con el programa Rock y Amigos, así que vienen grandes cosas. ¿Busca que “Rock y Amigos” también se convierta en una plataforma para descubrir nuevos talentos hondureños? Sí, por supuesto que sí, de hecho yo lo he dividido en dos etapas, la etapa primero de entrevistar a todos los que son los artistas, ya tienen nombres, Max Urso, Hunty y todas las bandas que usted ha visto ahí, y ahora viene la etapa de empezar a entrevistar a las pandas nuevas, a las que vienen entrando a descubrir artistas, a sacarlos de ese hoyo donde están de repente, y cuando me refiero a hoyo, es de repente que tal vez están ahí con pena, que no quieren salir a presentar su música, y bueno, la idea es ahora andar descubriendo todas esas bandas nuevas, esos nuevos artistas y sacarlos a la luz.

¿Qué cree que hace falta para que los artistas de rock hondureños tengan mayor difusión dentro y fuera del país? Gente que los quiera apoyar, o sea, que las radios de verdad quieran apoyarlos, que sepan de que aquí en Honduras hay mucho talento, muchas canciones muy buenas que de repente tienen ahí "engavetadas" en sus radios y no las sacan porque tal vez no les dan algo de dinero, yo creo que más amor a la música, más amor a Honduras, más amor al músico hondureño, creo que eso es lo que hace falta. Y contestando más directamente la pregunta, los artistas empiezan a sacar más material y empiezan a promocionarlo, porque aquí tienen un pequeño problema de que sacan material, pero no lo promocionan, o sea, es como que lo tienen ahí guardado, entonces es que lo saquen, que lo promocionen, que ya tenemos espacios como Rock y Amigos que los vamos a promocionar. ¿Cómo se conectan “Rock y Amigos” y la organización del festival? ¿Forman parte de un mismo objetivo de impulsar la escena nacional? La organización del festival forma parte de un mismo objetivo, y pues claro, somos lo mismo, Rock y Amigos nace con esa intención de apoyar al músico hondureño, al rock hondureño, entonces vienen de la mano completamente, Rock y Amigos y el festival Rock Jam Sessions son hermanos, entonces sí. ¿Algo más Oswaldo que desees compartir con el público hondureño? Bueno, como les decía, estamos esperando que todo el mundo responda y que vayan, que es un evento donde van a educarse, donde van a sentir que van a hacer, a recibir algo positivo, o como otros eventos que de repente tal vez no son nada educativos, y aquí sí, yo creo que aquí sí se va a ver, va a emocionar a la gente para ver música, la idea es sentar un precedente para que la gente mire de que en San Pedro Sula hay bandas que quieren hacer algo bueno y nuevo, y para que los muchachos dejen de estar queriendo ser como tiktokers, sino que quieren ser como músicos, aprendan a tocar un instrumento. En el festival va a estar una banda que se llama The Genetics, que son tres niñas de 15 años que van a estar tocando en vivo, eso va a ser espectacular. Así que nada, solamente decirle a la gente que vaya, que no se lo pierda, las primeras 50 personas que lleguen antes de las 5 de la tarde entran gratis, después ahí en la entrada cuesta 250 lempiras la entrada, para ir a ver 12 bandas creo que está más que barato, va a estar Elías Espinal tocando en vivo, vocalista de Delirium, y pues antes del evento lo pueden conseguir la entrada a 200 lempiras. Y bueno, gracias de verdad a Diario LA PRENSA por la oportunidad, por darnos a conocer y pues esperemos que esto vaya creciendo.