Pilo Tejeda se recupera y anuncia sus proyectos artísticos

Hace un poco más de un mes, el conocido músico hondureño Pilo Tejeda recibió una noticia que le dejó un mal sabor de boca: fue diagnosticado con un cáncer de próstata, y a raíz de esto tuvo que someterse a una cirugía de emergencia.

Ahora, después de varias semanas de reposo y recuperación, Pilo Tejeda comparte acerca de su experiencia, así como de los proyectos artísticos que tiene programados para este 2023.

“Mi recuperación va muy bien, estoy agradecido con Dios y con toda la gente que me ha tenido en oración. Todo eso ha causado un efecto positivo en mi recuperación. No es fácil, voy poco a poco, después de una cirugía en donde te quitan la próstata el organismo tiene que adaptarse a una nueva forma de funcionar”, explica Pilo Tejeda en entrevista con Diario LA PRENSA.

Y aunque había prometido que se reincorporaría a su agenda musical en mayo, el intérprete tuvo que posponer sus presentaciones para el próximo mes de junio, pues los médicos le indicaron que aún no está apto para trabajar.

“No me lo permiten los médicos, y tienen razón. Yo a veces quiero hacer alguna cosa y me canso rápido, me falta el aire”, comenta el artista hondureño.