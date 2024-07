El dengue causa estragos en la zona norte; se reportan dos muertes más

El doctor señaló que la población sigue automedicándose y llegando tarde a los centros de salud, presentando signos de alarma o en estado de choque, “cuando ya no se puede hacer mucho”.

Al respecto, el doctor Lexys Meza, jefe de Urgencias del hospital Mario Rivas, expresó que como médicos les preocupa mucho esta situación, ya que las familias hondureñas siguen llorando a sus seres queridos.

“Nos preocupa mucho porque seguimos contando muertos, muertes que son prevenibles. El simple hecho de tener control sobre los criaderos de zancudos en sus casas, trabajos o centros educativos hace la diferencia”, dijo.

También indicó que, aunque esta es una epidemia cambiante y dinámica, el hospital está recibiendo un aproximado de 30 pacientes con dengue a diario.

Meza hizo hincapié en que “esto no era así hace dos semanas”. “Esperamos que no sea así dentro de dos semanas más, que no siga la curva exponencial elevando los casos porque nos van a desbordar”, advirtió.