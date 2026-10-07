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EEUU promete no olvidar el "acto de barbarie" del 7 de octubre contra su "aliado" Israel

Los ataques perpetrados por Hamás y otras milicias aliadas sobre territorio israelí hace tres años causaron la muerte de unas 1,200 personas

  • Actualizado: 07 de octubre de 2026 a las 07:06 -
  • Agencia EFE
EEUU promete no olvidar el acto de barbarie del 7 de octubre contra su aliado Israel

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos de América.

Fotografía: EFE

Washington, Estados Unidos. El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, prometió este miércoles que su país no olvidará el "acto de barbarie" cometido contra su "aliado" Israel el 7 de octubre de 2023 y reafirmó la obligación de Washington con "la defensa de la civilización".

En un mensaje en X, Rubio recordó que "se cumplen tres años desde que terroristas de Hamás torturaron, mutilaron y asesinaron a 1.200 civiles inocentes en Israel", entre los que había "hombres, mujeres y niños, incluidos decenas de estadounidenses".

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"Nunca olvidaremos este acto de barbarie contra un aliado y reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la civilización", escribió el secretario de Estado, actualmente en una visita oficial a Grecia.

Los ataques perpetrados por Hamás y otras milicias aliadas sobre territorio israelí hace tres años causaron la muerte de unas 1.200 personas mientras que otras 251 fueron tomadas como rehenes.

La posterior ofensiva israelí sobre Gaza ha matado hasta la fecha a más de 74.200 palestinos, según las últimas cifras del Ministerio de Sanidad gazatí, en lo que expertos de la ONU y otras organizaciones han definido como un genocidio.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, es un estrecho aliado del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y ambos países iniciaron una guerra contra Irán que ya dura más de siete meses.

Trump creó una Junta de Paz para resolver los conflictos comenzando por el de la Franja, donde el organismo trabaja para implementar un plan que incluye el desarme gradual de Hamás, la retirada de las tropas israelíes, el despliegue de una fuerza internacional de estabilización y la reconstrucción del enclave.

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Agencia EFE
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