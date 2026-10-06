Marco Rubio pedirá desde la Acrópolis griega una "renovación del espíritu occidental"

Estados Unidos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, pedirá este miércoles, con la Acrópolis de Atenas de fondo, a estadounidenses y europeos a una "renovación del espíritu occidental" para hacer frente a una nueva era de competencia entre grandes potencias, según adelantó este martes el Departamento de Estado.

Rubio pronunciará el discurso en la capital griega, desde "la cuna de la civilización occidental", donde reivindicará una herencia que, según Washington, se extiende desde Atenas y Roma, pasando por la cristiandad, hasta la fundación de la República estadounidense, explicó en un comunicado el subsecretario de Estado para Asuntos Públicos Globales, Dylan Johnson.

Johnson adelantó que Rubio recurrirá a la historia de la antigua Grecia como "la primera expresión plena" de las cualidades que terminaron definiendo a Occidente: "curiosidad, valentía, ambición y un espíritu inquieto de exploración y descubrimiento de lo desconocido".