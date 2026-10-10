Manifestantes interrumpen a Trump en dos ocasiones durante un mitin en Texas

Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue interrumpido este miércoles en dos ocasiones durante un mitin en San Antonio, Texas, en apoyo de los candidatos republicanos a las elecciones legislativas de noviembre, mientras los asistentes abuchearon a los manifestantes y corearon consignas a favor de Estados Unidos.

La primera interrupción ocurrió cuando una persona comenzó a perturbar el discurso y posteriormente salió del auditorio por su cuenta, mientras parecía grabarse a sí misma.

Trump reaccionó con una broma y dijo que la persona "va a volver a casa con su madre", antes de añadir que "lo que no sabe es que su madre votó por Trump".