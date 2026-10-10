De la Espriella ordena investigar señalamientos por narcotráfico contra ex primera dama

Ferrer aseguró que Alcocer habría viajado a Venezuela en enero de 2023 en una aeronave oficial y regresado con 2,5 millones de dólares.

Las denuncias fueron formuladas por Eva Ferrer , exasesora de Alcocer y antigua consejera del Gobierno del expresidente Gustavo Petro (2022-2026), en una entrevista con la periodista Vicky Dávila publicada este sábado por la revista colombiana Semana.

Colombia. El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella , ordenó investigar los señalamientos de presunto narcotráfico que involucran a la ex primera dama Verónica Alcocer , ahora exesposa de Gustavo Petro , después que la revista Semana revelara este sábado declaraciones de una antigua asesora suya que la señala de utilizar un avión oficial para transportar drogas a Venezuela.

Según su relato, el empresario catalán Manel Grau le habría confirmado que en esos desplazamientos también había drogas, además de señalar presuntos vínculos de personas del entorno de la ex primera dama con el tráfico de armas.

Semana publicó registros de 149 vuelos atribuidos a Alcocer durante el mandato de Petro, la mayoría en aeronaves estatales, según la revista.

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"He ordenado al comandante de la Fuerza Aérea una investigación exhaustiva sobre los graves hechos denunciados por la revista Semana. Se debe esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades", manifestó el mandatario en sus redes sociales.

De la Espriella anunció que la Inspección General y los organismos de contrainteligencia de la Fuerza Aérea investigarán al personal actual y anterior de los equipos involucrados en el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam), situado junto al aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá.

El mandatario también pidió a la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría y las autoridades de Estados Unidos que tengan en cuenta la información periodística y realicen las investigaciones correspondientes dentro de sus competencias.

Advirtió además que, si se comprueba la implicación de integrantes de la Fuerza Aérea, estos serán llamados a calificar servicios de manera inmediata y deberán responder ante las autoridades competentes.

Alcocer y Petro oficializaron su divorcio en agosto de 2026, poniendo así fin a un matrimonio de 26 años.