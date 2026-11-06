Decomisan 13 fardos de supuesta cocaína en La Masica, Atlántida

La Masica, Atlántida. Un cargamento de 13 fardos que contendrían supuesto clorhidrato de cocaína fue localizado por las autoridades durante un operativo realizado la noche del jueves 5 de noviembre en La Masica, Atlántida, al norte de Honduras.

El hallazgo se produjo mientras los equipos de seguridad desarrollaban labores de vigilancia e inspección en el municipio. Durante el despliegue, los agentes identificaron el cargamento y procedieron a asegurar la presunta droga.