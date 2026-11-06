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Decomisan 13 fardos de supuesta cocaína en La Masica, Atlántida

El hallazgo se produjo mientras los equipos de seguridad desarrollaban labores de vigilancia e inspección en el municipio

Decomisan 13 fardos de supuesta cocaína en La Masica, Atlántida

Agentes antidrogas coordinaron el operativo de decomiso.

La Masica, Atlántida. Un cargamento de 13 fardos que contendrían supuesto clorhidrato de cocaína fue localizado por las autoridades durante un operativo realizado la noche del jueves 5 de noviembre en La Masica, Atlántida, al norte de Honduras.

El hallazgo se produjo mientras los equipos de seguridad desarrollaban labores de vigilancia e inspección en el municipio. Durante el despliegue, los agentes identificaron el cargamento y procedieron a asegurar la presunta droga.

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Tras la incautación, personal especializado comenzó la revisión de los fardos para establecer cuántos paquetes contienen y determinar el peso total del material decomisado.

Las investigaciones también buscan establecer de dónde provino el cargamento y quiénes estarían detrás de su traslado o almacenamiento en esa zona del departamento de Atlántida.

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Por ahora, las autoridades no han confirmado la identidad de posibles responsables ni reportado personas detenidas en relación con el hallazgo. Tampoco se han divulgado detalles sobre las circunstancias en que la carga llegó al municipio.

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Redacción La Prensa
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