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Detienen a alias Mamá Licha, presunta encargada de ​​​​​​las finanzas de la Pandilla 18

Durante operativos policiales en la capital, las autoridades capturaron a alias Mamá Licha, señalada de manejar las finanzas de la Pandilla 18

Detienen a alias Mamá Licha, presunta encargada de ​​​​​​las finanzas de la Pandilla 18

Una mujer identificada como Mamá Licha, fue capturada por su presunto papel en el manejo de fondos y las decisiones de la Pandilla 18.

 Foto: Redes sociales

Tegucigalpa, Honduras. Las autoridades policiales capturaron a una mujer conocida con el alias de Mamá Licha, a quien señalan de desempeñar un papel estratégico dentro de la Pandilla 18, principalmente en la administración de los recursos económicos en la capital.

El director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera, confirmó el arresto y explicó que la sospechosa tendría influencia en la toma de decisiones y en el desarrollo de las operaciones de la organización delictiva.

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De acuerdo con las declaraciones del jefe policial, la detenida sería una de las responsables de controlar el dinero que ingresa a la pandilla en el sector intervenido. Además, tendría autoridad para coordinar determinadas actividades ilícitas y dar instrucciones a otros integrantes.

Oseguera indicó que, pese a su avanzada edad, Mamá Licha habría obtenido una posición de liderazgo dentro de la estructura, debido a la confianza que mantenía con sus miembros ya su capacidad para intervenir en decisiones importantes.

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Entre las actividades criminales con las que estarían relacionadas figuran presuntas órdenes de homicidios, robos y extorsiones, según las investigaciones y la información proporcionada por las autoridades policiales.

La captura se llevó a cabo durante una serie de intervenciones ejecutadas en diferentes colonias de la capital hondureña. La operación forma parte de las acciones de seguridad orientadas a desarticular las estructuras criminales que operan en el país.

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Las autoridades también vincularon estos operativos con la aplicación de las recientes reformas penales publicadas en el diario oficial La Gaceta, que contemplan disposiciones dirigidas a combatir las organizaciones delictivas.

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Redacción La Prensa
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