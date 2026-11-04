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Hallan sin vida a un hombre en la colonia Brisas del Río, en Choloma

Las autoridades reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en Choloma, Cortés. De acuerdo con información preliminar, se presume que la víctima habría sido atacada con arma de fuego

  • Actualizado: 04 de noviembre de 2026 a las 11:16 -
  • Redación La Prensa
Hallan sin vida a un hombre en la colonia Brisas del Río, en Choloma

Un hombre fue encontrado sin vida la mañana de este miércoles en la colonia Brisas del Río, en Choloma, Cortés.

 Foto: Redes sociales

Choloma, Honduras. Autoridades reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre la mañana de este miércoles 4 de noviembre en la colonia Brisas del Río, en el municipio de Choloma, Cortés. El caso se investiga como un presunto hecho violento.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima habría sido asesinada mediante un ataque con arma de fuego. ​​​​​​​El cadáver fue localizado en un sector con abundante vegetación.

Hasta el momento, la identidad del fallecido permanece desconocida. Se espera que las autoridades correspondientes realicen los procedimientos necesarios para establecer quién era y notificar a sus familiares.

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Después de recibir el informe, los agentes policiales se desplazaron hasta el lugar para acordar la escena e iniciar las primeras investigaciones. Asimismo, se esperaba la llegada del personal de Medicina Forense para realizar el levantamiento cadavérico.

Las autoridades deberán desarrollar las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrió el hecho violento, establecer el móvil del crimen e identificar a los posibles responsables de este caso.

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Redacción web
Redación La Prensa

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