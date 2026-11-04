Hallan sin vida a un hombre en la colonia Brisas del Río, en Choloma

Choloma, Honduras. Autoridades reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre la mañana de este miércoles 4 de noviembre en la colonia Brisas del Río, en el municipio de Choloma, Cortés. El caso se investiga como un presunto hecho violento.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima habría sido asesinada mediante un ataque con arma de fuego. ​​​​​​​El cadáver fue localizado en un sector con abundante vegetación.

Hasta el momento, la identidad del fallecido permanece desconocida. Se espera que las autoridades correspondientes realicen los procedimientos necesarios para establecer quién era y notificar a sus familiares.