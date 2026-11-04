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Guardia de seguridad muere tras caerle un portón encima en San Pedro Sula

Dolor y lamento causó la muerte de un guardia de seguridad tras la caída de un portón en San Pedro Sula. La Policía investiga los hechos

Guardia de seguridad muere tras caerle un portón encima en San Pedro Sula

La víctima era guardia de seguridad de una bodega de la 33 calle, en el sector Polvorín de San Pedro Sula.

 Foto: LA PRENSA

San Pedro Sula, Cortés. Un hombre perdió la vida la mañana de este miércoles luego de que un portón le cayera encima en las inmediaciones de la 33 calle, en el sector Polvorín de San Pedro Sula, Cortés.

Según la información preliminar, la víctima era guardia de seguridad de una bodega de la zona. El portón se habría desprendido y golpeado al hombre, provocándole la muerte.

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Tras la tragedia, autoridades policiales y representantes del Ministerio Público llegaron al lugar para acordonar la escena e iniciar las respectivas investigaciones.

La Policía Nacional llegó al lugar de los hechos.

La Policía Nacional llegó al lugar de los hechos.

 (Foto: LA PRENSA)
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Al sector también llegaron familiares de la víctima. Hasta el momento, se desconoce los datos de su identidad y la causa del accidente.

Se espera que en las próximas horas las autoridades den a conocer más detalles sobre lo ocurrido.

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Redacción La Prensa
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