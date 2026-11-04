Guardia de seguridad muere tras caerle un portón encima en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Cortés. Un hombre perdió la vida la mañana de este miércoles luego de que un portón le cayera encima en las inmediaciones de la 33 calle, en el sector Polvorín de San Pedro Sula, Cortés.

Según la información preliminar, la víctima era guardia de seguridad de una bodega de la zona. El portón se habría desprendido y golpeado al hombre, provocándole la muerte.