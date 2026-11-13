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EEUU reanuda despegues tras horas de interrupción y miles de vuelos afectados

Estados Unidos reanudó los despegues tras horas de interrupción que provocaron más de 10,500 retrasos y 1,700 cancelaciones

EEUU reanuda despegues tras horas de interrupción y miles de vuelos afectados

Vuelve a operar el tráfico aéreo en EEUU tras millas de vuelos afectados.

 Foto: EFE

Washington, Estados Unidos. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) levantó este viernes la suspensión nacional de despegues que mantuvieron paralizadas durante varias horas las operaciones aéreas en los aeropuertos del país, luego de una interrupción en las comunicaciones de los centros de control.

El anuncio permitió reanudar gradualmente las salidas de vuelos, después de una jornada marcada por la incertidumbre, largas filas y salas de espera abarrotadas de pasajeros que guardaban información sobre sus itinerarios. La suspensión generó millas de afectaciones en distintas terminales aéreas estadounidenses.

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De acuerdo con las plataformas especializadas en seguimiento de vuelos, la interrupción provocó más de 10,500 retrasos y alrededor de 1,700 cancelaciones en todo el territorio estadounidense. Los registros correspondían a las 18:30 horas de la costa este (23:30 GMT), aproximadamente dos horas y media después de que la FAA anunciara la paralización de los despegues a escala nacional.

Entre los aeropuertos con mayores afectaciones figuraban Chicago, con 436 vuelos cancelados; Dallas-Fort Worth, con 417; Denver, estafa 392; Atlanta, con 384, y Charlotte, con 374, según los datos de FlightAware.

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Por su parte, FlightRadar24 informó que las cancelaciones superaron las 1,700 y continuaron aumentando. Chicago encabezaba la lista de terminales con más vuelos suspendidos, seguida de los aeropuertos neoyorquinos de LaGuardia, con 205 cancelaciones, y John F. Kennedy (JFK), con 189. Atlanta y San Francisco también registraron importantes afectaciones.

La suspensión obligaba a millas de pasajeros a permanecer en las terminales aéreas, donde muchos buscaban alternativas para continuar sus viajes. Las imágenes difundidas durante la jornada muestran salas de espera abarrotadas, viajeros sentados en el suelo y largas filas frente a los mostradores de las aerolíneas.

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Aunque la FAA había ordenado detener los despegues en todo el país por motivos de seguridad, algunos vuelos recibieron autorización para partir si no tenían previsto sobrevolar el territorio continental estadounidense. Entre ellos figuraban aviones que salieron de la costa este con destino a Europa y otros que viajaban hacia Hawái o Asia desde aeropuertos de la costa oeste.

En medio de la preocupación generada por la interrupción, Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional, descartó que la medida estuviera relacionada con un ataque terrorista. El funcionario explicó que la suspensión respondió a una interrupción en las telecomunicaciones y pidió a la población mantener la calma.

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La interrupción también reavivó las preocupaciones sobre el estado de la infraestructura tecnológica del sistema de control aéreo estadounidense y la necesidad de modernizar sus equipos. La FAA levantó la restricción después de varias horas, aunque las afectaciones acumuladas obligaban a las aerolíneas y a los pasajeros a reorganizar sus itinerarios.

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Redacción La Prensa
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