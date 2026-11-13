Hondureños se sorprenden por objeto de SpaceX que cruzó el cielo en Puerto Cortés

San Pedro Sula, Honduras. Habitantes de Puerto Cortés, en el norte de Honduras, se mostraron sorprendidos este viernes al observar un objeto que atravesaba el cielo y que, por su apariencia, llevó a algunos a pensar que podría tratarse de un ovni. Posteriormente, se conoció que estaba relacionado con el lanzamiento de la nave Starship, de la compañía aeroespacial SpaceX.

El avistamiento llamó la atención de ciudadanos que no identificaron inicialmente el objeto. La sorpresa aumentó cuando se conoció que correspondía a la decimoquinta misión de prueba de Starship, desarrollada por la empresa del magnate tecnológico Elon Musk.

Los hondureños comenzaron a grabar con sus teléfonos celulares el objeto que atravesaba el cielo y compartieron los videos en redes sociales, donde aumentaron las especulaciones de que podría tratarse de un ovni.