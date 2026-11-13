Hondureños se sorprenden por objeto de SpaceX que cruzó el cielo en Puerto Cortés

San Pedro Sula, Honduras. Habitantes de Puerto Cortés, en el norte de Honduras, se mostraron sorprendidos este viernes al observar un objeto que atravesaba el cielo y que, por su apariencia, llevó a algunos a pensar que podría tratarse de un ovni. Posteriormente, se conoció que estaba relacionado con el lanzamiento de la nave Starship, de la compañía aeroespacial SpaceX.
El avistamiento llamó la atención de ciudadanos que no identificaron inicialmente el objeto. La sorpresa aumentó cuando se conoció que correspondía a la decimoquinta misión de prueba de Starship, desarrollada por la empresa del magnate tecnológico Elon Musk.
Los hondureños comenzaron a grabar con sus teléfonos celulares el objeto que atravesaba el cielo y compartieron los videos en redes sociales, donde aumentaron las especulaciones de que podría tratarse de un ovni.
SpaceX informó que el lanzamiento se realizó con éxito desde Starbase, en el sur de Texas. Sin embargo, el propulsor Super Heavy tuvo que ser desviado hacia un amerizaje en aguas del golfo de México, en lugar de intentar su recuperación mediante los brazos mecánicos de la torre de lanzamiento.
El objetivo de esta misión era recuperar por primera vez tanto el propulsor como la nave Starship utilizando los brazos mecánicos de la estructura. Pese al desvío del Super Heavy, la nave continuó su recorrido y recibió autorización de los controladores para encender sus motores y completar la inserción orbital.
La compañía tenía previsto que Starship permaneciera unas 22 horas en órbita, durante las cuales desplegaría 26 satélites V3 de la red Starlink y completaría aproximadamente 14 vueltas alrededor de la Tierra.
Según Dan Huot, representante de SpaceX, la nave alcanzaría una velocidad máxima de 17,600 millas por hora, equivalente a casi 23 veces la velocidad del sonido. La empresa planeaba que su regreso a la Tierra se produjera este sábado.
El portavoz de SpaceX, Jesse Anderson, aseguró que la nave continuaba funcionando a pleno rendimiento, pese a que el propulsor Super Heavy tuvo que ser enviado a un amerizaje en alta mar en el golfo de México.