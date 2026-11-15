Desnutrición y obesidad: dos amenazas para la niñez hondureña

San Pedro Sula, Honduras. La desnutrición y el exceso de peso son dos problemas que afectan la salud y el desarrollo de la niñez hondureña. En el valle de Sula, el 10.9% de niños de seis meses a cinco años evaluados presentó desnutrición crónica, mientras que el 4.5% tenía sobrepeso. Los datos corresponden a una evaluación del Instituto Nacional de Estadística (INE), financiada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA). La encuesta se realizó entre noviembre y diciembre de 2022 y sus resultados se publicaron en 2025. El informe también identificó que el 1.6% de los menores evaluados presentaba desnutrición aguda. La evaluación comprendió San Pedro Sula, Choloma, Pimienta, San Manuel, Villanueva y La Lima. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define que la malnutrición se refiere a las carencias, los excesos y los desequilibrios en la ingesta calórica y de nutrientes de una persona. Abarca un espectro amplio que va mucho más allá de la falta de alimento.

A nivel nacional, alrededor de 220,000 niños sufren desnutrición crónica, es decir, retraso en el crecimiento. Esta cifra representa aproximadamente el 19% de los menores de cinco años. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El panorama evidencia que la malnutrición no afecta únicamente a los niños que no reciben los nutrientes necesarios para crecer. También alcanza a menores con sobrepeso y obesidad, condiciones que pueden provocar complicaciones de salud desde edades tempranas. Los problemas nutricionales también están presentes entre los niños en edad escolar. Un estudio del Observatorio en Seguridad Alimentaria y Nutricional (OBSAN), de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), evaluó a 15,897 estudiantes de seis a 12 años en 130 centros de educación básica de 16 departamentos del país, durante octubre de 2024. Los resultados indican que el 11.01% de los escolares presentaba sobrepeso y el 3.02% obesidad. En conjunto, el exceso de peso alcanzó el 14.03% de los menores evaluados. La investigación también encontró que el 5.85% tenía baja talla para su edad y el 1.51% baja talla severa. Además, el 3.15% presentaba delgadez. Estas cifras muestran que tanto el déficit nutricional como el exceso de peso requieren atención en la población infantil. La desnutrición crónica se identifica cuando la talla del niño es inferior a la esperada para su edad, mientras que la desnutrición aguda se relaciona con un peso demasiado bajo para su estatura. Por su parte, el sobrepeso y la obesidad se determinan mediante indicadores como el índice de masa corporal en relación con la edad y el sexo.

La inseguridad alimentaria también representa un desafío para los hogares hondureños. De acuerdo con la información atribuida al OBSAN, la pobreza, las sequías recurrentes, las lluvias irregulares y las tormentas tropicales limitan la productividad agrícola. A esto se suma la dependencia del mercado, que deja a los hogares de menores ingresos más expuestos a las crisis económicas y climáticas.

En San Pedro Sula, una niña comenzó a preocupar a sus padres debido a las constantes molestias estomacales. Según relataron, no imaginaban que detrás de esas quejas encontrarían un diagnóstico de prediabetes e hígado graso, asociado a su condición de obesidad.

Los padres reconocieron que la falta de conocimientos sobre alimentación y salud física influyó en los hábitos que mantenían en casa. Después de conocer el diagnóstico, decidieron involucrarse en el proceso y realizar cambios en el entorno familiar. Otro caso corresponde a un niño de seis años atendido por el programa integral para el manejo de la obesidad en el hospital Mario Rivas. De acuerdo con la información proporcionada sobre su atención, el menor comenzó a experimentar dificultades para movilizarse y cansancio incluso al realizar actividades cotidianas. Su condición estuvo acompañada de niveles elevados de ácido úrico, triglicéridos y colesterol, además de hígado graso. La familia también ha enfrentado dificultades económicas para mantener una alimentación equilibrada. Ambas experiencias muestran que los problemas nutricionales pueden afectar no solo la salud de los menores, sino también sus actividades diarias y la dinámica de sus familias.

La malnutrición puede afectar el desarrollo infantil

Paola Bonilla, endocrinóloga pediátrica, explicó que la malnutrición puede comprometer el desarrollo físico y cognitivo de los niños. Entre las señales de alerta de la desnutrición, mencionó la ganancia insuficiente de peso, el crecimiento menor al esperado, los episodios frecuentes de diarrea, el decaimiento y la apatía. En los casos más graves pueden presentarse anemia, alteraciones óseas e hinchazón por acumulación de líquidos.

Por otro lado, el sobrepeso y la obesidad pueden aumentar el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, hipertensión, colesterol elevado e hígado graso, incluso desde edades tempranas. Bonilla destacó que los controles periódicos de crecimiento y desarrollo permiten vigilar el peso y la talla, además de identificar oportunamente posibles alteraciones nutricionales.



Recomiendan mejorar la alimentación desde la infancia

Marcela Martinez, nutricionista recomendó priorizar una alimentación variada que incluya proteínas de buena calidad, alimentos ricos en hierro, frutas, verduras, cereales y grasas saludables. Señaló que en Honduras existen opciones accesibles como huevos, frijoles, tortillas, arroz, lácteos y vegetales.

Para las familias con recursos económicos limitados, aconsejó combinar adecuadamente los alimentos, evitar excluir grupos alimenticios y mantener buenas prácticas de higiene, además de acudir a los controles de crecimiento y desarrollo.